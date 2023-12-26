تجديد الثقة في الإمارات لرئاسة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي

أقرّت الجمعية العمومية للاتحاد العربية للاقتصاد الرقمي بالإجماع إعادة انتخاب سعادة الدكتور علي محمد الخوري لرئاسة مجلس الإدارة لدورته الجديدة للعام 2023-2027، وبعضوية كل من معالي رقية الدرهم، وزيرة الاقتصاد الرقمي الأسبق من المغرب، ومعالي الدكتور هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق من مصر، ومعالي الدكتور عمرو سالم وزير الاتصالات الأسبق من سوريا، وسعادة الدكتور محمد القرش، مساعد وزير الزراعة في مصر، وسعادة اللواء يحيى بن زاحم من السعودية، وسعادة العميد عبدالله الجابري من عمان، وسعادة ليلى الجاسم من الإمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية الذي عقد أمس بمقرّ جامعة القاهرة في جمهورية مصر العربية .

ووجه معالي الدكتور عاطف حلمي رئيس الجمعية العمومية للاتحاد الشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – الرئيس الأعلى للاتحاد – على الدعم المستمر لأعمال وأنشطة الاتحاد.

وأوضح أن انتخاب الدكتور الخوري لتولي هذه المهمة هو تقدير من الجمعية بالإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في الفترة الماضية، وتأكيد ثقته في الشخصية القيادية والعملية التي يتمتع بها المرشح، مثمناً الدور الداعم من قيادة الإمارات في تفعيل التحول الرقمي في المنطقة العربية، ودعمها للعمل العربي المشترك، ورعايتها للرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتم إقراراها في مؤتمر القادة العرب في الجزائر في نوفمبر 2022، وأصبحت مرجعاً استرشادياً للدول العربية.

ومن جهته، عبّر سعادة الدكتور علي محمد الخوري رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي عن تقديره للثقة الكبيرة من أعضاء الاتحاد، وبيّن أن الإنجازات التي تحققت تعكس إيمان أعضاء الاتحاد بالأهداف النبيلة للرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وأنها نتاج الرعاية التي تحظى بها مشاريع الاتحاد من قيادة دولة الإمارات منذ فكرة تطوير مبادرة "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" إلى أن تم الإعلان عنها في أبوظبي في عام 2018، وحتى الآن.

وتوجه الخوري بالشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الأعلى للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، مشيداً بتوجيهاته السامية والمتابعة الحثيثة، وتأكيد سموه المستمر على حرص القيادة الإماراتية والتزامها بدعم كل ما يساند مواكبة الدول العربية للتطورات العالمية، والاستفادة من التكنولوجيا لصالح الشعوب العربية، وتعزيز القدرات الاقتصادية العربية الجماعية.

وأشار الخوري إلى أن مبادرات الاتحاد خاصة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والمؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، نجحت في توجيه بوصلة الساحة العربية نحو مفهوم الاقتصاد الرقمي، وتحفيز اكتشاف هذا القطاع، الذي أصبح اليوم من الموضوعات المحورية في مخططات الاستدامة، وممكنات التنافسية العالمية، مؤكداً على أن خطط الاتحاد المستقبلية تطمح لتنفيذ مشاريع داعمة للتنمية العربية المستدامة بالتعاون مع القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

كما أثنى معالي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة على تجديد الثقة في سعادة الدكتور علي محمد الخوري لرئاسة الاتحاد، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي استطاع الاتحاد أن يحققها في الفترة الوجيزة الماضية وأصبح يسير في أُطر واسعة ومتعددة في نطاق العمل المؤسسي العربي، منوهاً إلى الدور البارز لجامعة القاهرة في تشكيل الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي بالتعاون مع جامعة هارفرد الأمريكية والمنظمات الدولية، معرباً عن سعادته بأن تكون جامعة القاهرة منصة تستضيف هذا الاجتماع.

وأقرت الجمعية العمومية في اجتماعها تشكيل لجنة استشارية عليا مكونة من قامات عربية من الوزراء والسفراء وقيادات من القطاعين الحكومي والخاص في الدول العربية، وتشكيل لجنة التشريعات برئاسة المستشار الدكتور القاضي/ خيري الكباش، واعتماد تأسيس فرعين للاتحاد في العراق وسوريا، واعتماد تعيين الوزير المفوض/ محمد خير، من السوادن، أمين عام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.

شارك في الاجتماع عدد كبير من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء والمسؤولين من أعضاء الاتحاد، وأعضاء مراقبين من الأمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وقام معالي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال اجتماع الجمعية العمومية بتكريم سعادة الدكتور علي محمد الخوري رئيس الاتحاد بمنحه وسام التميز في الاقتصاد الرقمي تثميناً لمجهوداته في تطوير منظومة عمل الاقتصاد الرقمي العربي.

وأوضح الخشت أن الجائزة هي شهادة تقدير من جامعة القاهرة على جهوده الاستثنائية ودوره المحوري في المشهد الرقمي في العالم العربي، إلى جانب نتاجه الفكري والعلمي، والذي تميز بالربط السلس بين النظريات التحليلية المنهجية وابتكار الحلول العملية في مقترحاته لتطوير البنية التحتية الرقمية والمعرفية في المنطقة العربية.

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