411 ألف تصريح إعلان عقاري برمز الاستجابة السريعة أصدرتها دبي

ساهمت خدمة «مضمون» الإلكترونيّة الخاصّة بإصدار رمز الاستجابة السريع QR Code لأي تصريح إعلان عقاري صادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي؛ في تعزيز الشفافيّة في القطاع العقاري، ورفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والمتعاملين في الإمارة، وذلك من خلال تسهيل الوصول إلى تفاصيل العقار بكلّ سهولة عبر مسح الرمز بالهواتف المحمولة والأجهزة اللوحيّة، مما يوفّر معلومات أكثر دقة وسرعة. ومنذ اعتماد الخدمة في إبريل 2023 من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لأراضي دبي؛ تمّ إصدار 411,608 تصريح إعلان عقاري برمز الاستجابة السريعة.



وكانت المؤسسة قد أطلقت الخدمة بهدف تمكين المتعاملين من التأكد بفاعليّة من صحة الإعلان العقاري وأنه معتمد من طرفها، مع إمكانيّة التحقق من ذلك عبر عرض معلومات الإعلان كاملة في موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي مباشرة، بما يشمل معلومات الشركة المعلنة، ومعلومات الإعلان، وحالة وتفاصيل العقار، وقيمة العقار علماً أنّه يُمكن تأمين الرابط لمنع أي تعديل على البيانات.

وأعرب المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، عن أهميّة الالتزام والتقيّد بالقوانين والاشتراطات الصادرة عن المؤسسة، والامتثال للوائح التنظيميّة لتجنب المخالفات والغرامات، وقال: «لمسنا خلال الفترة الماضية استجابة كبيرة من كافة المعنيين، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى رفع الوعي والثقة والشفافيّة بالقطاع العقاري وضمان الحوكمة الفعّالة، بما ينعكس بشكل رئيس على استراتيجيتنا في تحقيق رقابة عقارية شاملة».

5 مخالفات

وفي مؤشر على التزام الأطراف المعنيّة في إصدار رمز استجابة سريعة لأي تصريح إعلان عقاري وفقاً لخدمة «مضمون»؛ لم يتمّ تسجيل سوى 5 مخالفات، حيث تبلغ قيمة المخالفة الواحدة 50 ألف درهم. وتُشير الدائرة إلى أنّها ستقوم بتطبيق المخالفات على الشركات غير الملتزمة بشروط الإعلانات العقارية بشكل مباشر دون توجيه إنذار مسبق، وذلك بعد منح الشركات فترة كافية للالتزام بالتعميم الصادر بهذه الخصوص، وعليه تدعو الدائرة جميع الشركات العقارية بضرورة تصحيح وضع الإعلانات المخالفة والتي لا تحمل رمز القارئ السريع QR Code، إلى جانب ضرورة الالتزام بالمقاسات المحددة للرمز السريع بحيث يكون قابل القراءة عند مسح رمز الاستجابة.



وقال علي عبدالله آل علي، مدير إدارة الرقابة العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري: «مستمرون في حملات التفتيش والتأكد من مواصلة التزام الشركات العقاريّة باستخدام رمز الاستجابة السريعة، وذلك من خلال ربطها في منصات التسويق العقاري إلى جانب تفعيلها عبر نظام تراخيصي. نتبع معايير محدّدة لمراقبة الشركات غير الملتزمة، وتتمثل بالتأكد من وجود رمز الاستجابة السريع على الإعلان، والتأكد من تطابق البيانات المعلنة مع بيانات الرمز، ومن كون التصريح غير منتهي وفيما إذا كان صادراً لنفس الشركة المعلنة. كما تتيح خدمة مضمون تقديم البلاغات حول أي إعلان عقاري غير مطابق لبيانات رمز القاريء السريع، وقد بلغ عدد الإنذارات الصادرة للشركات غير الملتزمة بوضع رمز الاستجابة السريعة على الإعلان العقاري 1980 إنذاراً حتى الآن».

وانطلاقاً من دور أراضي دبي في تعزيز الوعي والثقة بالمجتمع العقاري؛ تهيب الدائرة بكافة المتعاملين والمستثمرين ضرورة عدم التعامل مع أي إعلان عقاري لا يحمل رمز استجابة سريعة (QR Code)، حفظاً لحقوقهم ومنعاً للتعرض لأي عمليات وهمية أو غير ذات مصداقية.

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