تحت شعار لا لتخلي الدولة عن واجباتها طلبة الأردنية يعتصمون رفضًا لنظام صندوق دعم الطالب.. صور

(MENAFN
- Amman Net) نظمت قائمة التجديد اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية في الجامعة الأردنية تحت شعار "لا لتخلي الدولة عن واجباتها" رفضًا لتعديلات صندوق دعم الطالب التي ستحرم أكثر من 50% من الطلاب المتقدمين للصندوق حيث كان من أبرز التعديلات :
-حرمان طلبة البكالوريس الحاصلين على معدل أقل 2.5/4 أو اقل من 60٪ من الشمول بمنحة أو قرض بعد أن كان النظام السابق يتيح للطلبة الحاصلين على معدل مقبول وأعلى الشمول بالمنح والقروض
-حرمان طلبة السنة الأولى من القروض والمنح الجزئية التي تشكل السواد الأعظم من المنح.
- حرمان افراد الأسرة الواحدة من الحصول على أكثر من منحتين أو قرضين.
وأشار المعتصمون أن السواد الأعظم من هذه التعديلات تستهدف الطلبة، وتحرمهم من حقهم بإكمال تعليمهم، ورفع المعتصمون شعارات كان من ضمنها :
التعليم للفقراء أيضاً
لا لتخلي الدولة عن واجباتها
اليوم الصندوق بكرا القبول الموحد
لا لخصخصة التعليم
تعليمي لازم ببلاش مش بس الصندوق يدعمني
التعليم حق للجميع
لا لإملاءات صندوق النقد الدولي
كما وأكد المعتصمون في نهاية وقفتهم على استمرارية تحركاتهم حتى إسقاط تعديلات النظام الجديد.
MENAFN26122023000209011053ID1107657669
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.