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تحت شعار لا لتخلي الدولة عن واجباتها طلبة الأردنية يعتصمون رفضًا لنظام صندوق دعم الطالب.. صور

12/26/2023 7:15:51 AM
(MENAFN- Amman Net) نظمت قائمة التجديد اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية في الجامعة الأردنية تحت شعار "لا لتخلي الدولة عن واجباتها" رفضًا لتعديلات صندوق دعم الطالب التي ستحرم أكثر من 50% من الطلاب المتقدمين للصندوق حيث كان من أبرز التعديلات :
-حرمان طلبة البكالوريس الحاصلين على معدل أقل 2.5/4 أو اقل من 60٪ من الشمول بمنحة أو قرض بعد أن كان النظام السابق يتيح للطلبة الحاصلين على معدل مقبول وأعلى الشمول بالمنح والقروض
-حرمان طلبة السنة الأولى من القروض والمنح الجزئية التي تشكل السواد الأعظم من المنح.
- حرمان افراد الأسرة الواحدة من الحصول على أكثر من منحتين أو قرضين.

وأشار المعتصمون أن السواد الأعظم من هذه التعديلات تستهدف الطلبة، وتحرمهم من حقهم بإكمال تعليمهم، ورفع المعتصمون شعارات كان من ضمنها :

التعليم للفقراء أيضاً

لا لتخلي الدولة عن واجباتها

اليوم الصندوق بكرا القبول الموحد

لا لخصخصة التعليم

تعليمي لازم ببلاش مش بس الصندوق يدعمني

التعليم حق للجميع

لا لإملاءات صندوق النقد الدولي

كما وأكد المعتصمون في نهاية وقفتهم على استمرارية تحركاتهم حتى إسقاط تعديلات النظام الجديد.

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