حلل يا دويري حديث مواقع التواصل الاجتماعي (استمع)

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تلبية الخبير العسكري اللواء فايز الدويري لدعوة احد مقاتلي القسام بالتحليل على المقاطع الي تنشرها الكتائب في فقرة القراءة العسكرية لقيت تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

رد اللواء الدويري في تغريدة له على تويتر : ارفع رأسي واشمخ وربما تكون أجمل لحظات حياتي حين سمعت المقاوم ينادي بأسمي، إنها لحظات الشرف التي اعلم أن المقاومين يتابعون ويثنون على ما أقدمه من جهد بسيط بلل ولا يذكر أمام أصحاب الفعل.

كتبت شيرين عرفة في تغريدة لها عبر تويتر : تخيل تكون قاعد بتتابع المباراة، للفريق الذي تشجعه، وفجأة، يوجه "كابتن الفريق" نظره، لعدسة الكاميرا، وينادي عليك باسمك ‎#حلل_يا_دويري يا بختك يا دويري

وعلق محمد علي : أنا ابن القضية ولا أحد يزاود علي في حبي لفلسطين"هذا هو الدويري منذ أن عرفناه ذات الرؤية والانتماء والعقيدة العسكرية

وأضاف مروان جرادات :‏ أنه ابن الأردن الذي ربى أبناءه أن فلسطين تجري منا مجرى النفس والدم وأننا لا بد لها محررون وعائدون

وقالت فاديا جمال :الله يكثر من أمثاله وينفع به الأمة....رجل محترم صاحب علم وفكر ورؤية ووعي والتزام وطني بقضايا الامة الله يسعده كما اسعدنا ويطمئن قلبه كما طمأن قلوبنا بتحليلاته لما يجري بين إخواننا المقاومين وعدونا المقيت...

مريم محمد علقت : ثاني حد بنحب طلته من بداية العدوان من بعد ابو عبيدة هو اللدويري، الله يقويك.

ونختتم بتعليق طاهر : بعد جملة "حلل ي دويري" زيدوا همتكم بالنشر، لا تبطلوا تحكوا عن القضية، هم بسمعوا وبتابعوا وبشوفوا كلشي منعمله وهمتهم بتزيد واحنا معهم.

جهاد الكلمة جزء من المعركة واحنا اقل ما في ايدينا نساعدهم فيه

بارك الله في لسان الحق وفي كل مُقاوم ينصر القضية بطريقته

وقال اللواء الدويري في تحليله يوم أمس أن جيش الاحتلال انسحب من 80٪ من كتلة المباني وأصبح في المناطق الزراعية.

كان هذا ما تداوله رواد المواقع الاجتماعية اليوم في أمان الله.

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