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- Amman Net)
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أخيرا... تبقى الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. "حلل يا دويري" حديث مواقع التواصل الاجتماعي (استمع) 12/26/2023 - 14:20عمان نت-آلاء العودة
تلبية الخبير العسكري اللواء فايز الدويري لدعوة احد مقاتلي القسام بالتحليل على المقاطع الي تنشرها الكتائب في فقرة القراءة العسكرية لقيت تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.
رد اللواء الدويري في تغريدة له على تويتر : ارفع رأسي واشمخ وربما تكون أجمل لحظات حياتي حين سمعت المقاوم ينادي بأسمي، إنها لحظات الشرف التي اعلم أن المقاومين يتابعون ويثنون على ما أقدمه من جهد بسيط بلل ولا يذكر أمام أصحاب الفعل.
كتبت شيرين عرفة في تغريدة لها عبر تويتر : تخيل تكون قاعد بتتابع المباراة، للفريق الذي تشجعه، وفجأة، يوجه "كابتن الفريق" نظره، لعدسة الكاميرا، وينادي عليك باسمك #حلل_يا_دويري يا بختك يا دويري
وعلق محمد علي : أنا ابن القضية ولا أحد يزاود علي في حبي لفلسطين"هذا هو الدويري منذ أن عرفناه ذات الرؤية والانتماء والعقيدة العسكرية
وأضاف مروان جرادات : أنه ابن الأردن الذي ربى أبناءه أن فلسطين تجري منا مجرى النفس والدم وأننا لا بد لها محررون وعائدون
وقالت فاديا جمال :الله يكثر من أمثاله وينفع به الأمة....رجل محترم صاحب علم وفكر ورؤية ووعي والتزام وطني بقضايا الامة الله يسعده كما اسعدنا ويطمئن قلبه كما طمأن قلوبنا بتحليلاته لما يجري بين إخواننا المقاومين وعدونا المقيت...
مريم محمد علقت : ثاني حد بنحب طلته من بداية العدوان من بعد ابو عبيدة هو اللدويري، الله يقويك.
ونختتم بتعليق طاهر : بعد جملة "حلل ي دويري" زيدوا همتكم بالنشر، لا تبطلوا تحكوا عن القضية، هم بسمعوا وبتابعوا وبشوفوا كلشي منعمله وهمتهم بتزيد واحنا معهم.
جهاد الكلمة جزء من المعركة واحنا اقل ما في ايدينا نساعدهم فيه
بارك الله في لسان الحق وفي كل مُقاوم ينصر القضية بطريقته
وقال اللواء الدويري في تحليله يوم أمس أن جيش الاحتلال انسحب من 80٪ من كتلة المباني وأصبح في المناطق الزراعية.
كان هذا ما تداوله رواد المواقع الاجتماعية اليوم في أمان الله.
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