النوم المريح يساعد في ضبط السكر بالدم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجد باحثون في جامعة كاليفورنيا أنه بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يساعد النوم المريح في السيطرة على ارتفاع نسبة السكر في الدم، ولا يعتمد النوم المريح على المدة وإنما عمق النوم الذي يجعلك تستيقظ نشيطاً.وللتحقق من هذه الفرضية، قام الباحث رافائيل فالات وزملاؤه بتحليل قياسات نسبة الغلوكوز في الدم وعلاقتها بالنوم من بيانات مجموعتين كبيرتين من الأشخاص .



وفي التحليل الأول، فحص الباحثون أنماط النوم التي تم قياسها من خلال قياس النوم، وهو تقييم قياسي يوصي به الأطباء للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم.



ويتضمن الإجراء، الذي يتم عادةً في الليل، وضع مجموعة من الأسلاك على أجزاء مختلفة من الرأس لتسجيل النشاط في مناطق معينة من الدماغ، وتعمل نهايات الأسلاك مثل "الميكروفونات" التي "تسمع" موجات الدماغ، ورصد ما يسمّى بمغازل النوم.



وفي تحليلهم التالي، فحص الباحثون ما إذا كان العدد الأكبر من المغازل المنسقة والموجات البطيئة لها علاقة بسكر الدم.



ونظر الفريق إلى نسبة الغلوكوز في الصيام، وهو قياس أساسي يشير إلى مدى قدرة الجسم على طرد السكر من دمه.



ووجد البحث أن من كانت لديهم مغازل منسقة بشكل أقوى وموجات بطيئة أثناء نوم الليلة السابقة كان لديهم مستويات أقل من الغلوكوز أثناء الصيام وحساسية أعلى للأنسولين في اليوم التالي.



ولاحظ الباحثون أن مستويات السكر في الدم لا تعتمد على مدة النوم، بل على عمقه، الذي يؤدي إلى التنسيق بين موجات الدماغ أثناء النوم.



وفي أعمق مرحلة من النوم، تنتقل موجات بطيئة من النشاط الكهربائي عبر الدماغ، فهي تساعد على تعزيز الذكريات والتخلص من تراكم المواد الكيميائية غير المرغوب فيها.

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