رئيس الأعيان يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2022

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، بمكتبه بدار مجلس الأعيان رئيس الديوان راضي حمادين.



وثمن الفايز الدور الكبير الذي يقوم فيه ديوان المحاسبة لجهة الحفاظ على المال العام والإجراءات الوقائية المسبقة التي يتبعها لمنع وقوع المخالفات، إضافة الى قيامه باتباع افضل الممارسات الرقابية التي تتفق مع المعايير الدولية، من اجل تصويب الاختلالات في المؤسسات الحكومية التي تخضع لرقابته.



وأكد الفايز أهمية توفير الدعم المالي والفني للديوان ومنحه إمكانية الاستعانة بالخبرات المؤهلة للعمل فيه لتمكينه من مواصلة دوره بحرفية ومهنية عالية.



من جهته، أكد رئيس ديوان المحاسبة حرص الديوان على إطلاع مجلس الاعيان على طبيعة عمله والإنجازات التي يحققها للحد من المخالفات، إضافة الى طبيعة التجاوزات التي يتم رصدها ومعالجتها في جميع المؤسسات الخاضعة لرقابته، وبذات الوقت عرض لتوجهات الديوان المستقبلية المتعلقة بتطوير عمله والتوجه نحو الرقمنة بهدف تسهيل عمل الديوان.



وأعرب حمادين عن تقديره لرئيس وأعضاء مجلس الأعيان على دعمهم الموصول لديوان المحاسبة وجميع العاملين فيه، مبديا حرص الديوان على التعاون المستمر مع المجلس ولجانه المختلفة بما يخدم المصالح الوطنية.