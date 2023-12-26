التوثيق الملكي يصدر كتاب مديرية الثقافة العسكرية في عهد الملك الحسين بن طلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر مركز التوثيق الملكي الهاشمي، كتابا علميا جديدا تحت عنوان "مديرية الثقافة العسكرية في عهد الملك الحسين بن طلال (1952-1999)".



وقال المركز في بيان اليوم الثلاثاء، إن الكتاب يتناول تاريخ مديرية الثقافة العسكرية في عهد المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال منذ نشأتها تحت مسمى قسم الثقافة العسكرية في الجيش العربي عام 1952، وتحويلها إلى مديرية عام 1981 حتى عام 1999 بشكل مفصل وموسع.



وأوضح أن هذا الكتاب يعد باكورة علمية مهمة للباحثين والمهتمين بتاريخ الدولة الأردنية والمؤسسة العسكرية تحديدا؛ إذ يقدم تفاصيل عن مدارس الثقافة العسكرية ونشاطاتها والشعب التابعة لها، إضافة إلى العلاقات التي ربطتها مع مديريات الجيش العربي المختلفة والمجتمع المحلي والمؤسسات المدنية.



كما يعد تأريخا لمؤسسة عسكرية أدت دورا مهما في تطوير العملية العلمية وتحسينها، ورفد الوطن بالخبرات اللازمة.