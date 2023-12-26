الاحتلال يقر بحصيلة الإصابات خلال 24 ساعة في معارك غزة

الاحتلال يقر بحصيلة الإصابات خلال 24 ساعة في معارك غزة
التاريخ
12/26/2023 7:15:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 43 عسكريا في معارك مع المقاومة بقطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة.
وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال معارك الليلة الماضية، لترتفع حصيلة قتلاه منذ بدء الحرب إلى 491 ضابطا وجنديا وفق إعلاناته.
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