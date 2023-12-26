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الاحتلال يقر بحصيلة الإصابات خلال 24 ساعة في معارك غزة

12/26/2023 7:15:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 43 عسكريا في معارك مع المقاومة بقطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة.
وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال معارك الليلة الماضية، لترتفع حصيلة قتلاه منذ بدء الحرب إلى 491 ضابطا وجنديا وفق إعلاناته.




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