حزب الله: استهدفنا تجمعا للاحتلال قرب ثكنة دوفيف

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي قرب ثكنة دوفيف قبالة الحدود اللبنانية.



وأوضح الحزب في بيان بأنه أوقع أفراد التجمع المستهدف ما بين قتيل وجريح.



وأعلن حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية، فيما قصف طيران الاحتلال ومدفعيته عدة مواقع بجنوب لبنان.

