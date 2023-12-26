حزب الله: استهدفنا تجمعا للاحتلال قرب ثكنة دوفيف
التاريخ
12/26/2023 7:15:29 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي قرب ثكنة دوفيف قبالة الحدود اللبنانية.
وأوضح الحزب في بيان بأنه أوقع أفراد التجمع المستهدف ما بين قتيل وجريح.
وأعلن حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية، فيما قصف طيران الاحتلال ومدفعيته عدة مواقع بجنوب لبنان.
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