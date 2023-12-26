مجلس الوزراء السعودي يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن غزة والتوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) رحب مجلس الوزراء السعودي، في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بقرار مجلس الأمن بشأن زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والتوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المجلس اطلع على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، لترسيخ مسارات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العمل الدولي متعدد الأطراف.

وقالت الوكالة إن المجلس تابع، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما التطورات في الأراضي الفلسطينية، مجدداً الترحيب بقرار مجلس الأمن بشأن زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والمطالبة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته.

ونقلت الوكالة، عن وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، قوله إن مجلس الوزراء، أعرب عن الترحيب بالتوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، والتأكيد على استمرار وقوف المملكة مع هذا البلد، والحرص على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار، للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأضاف أن المجلس استعرض، النتائج التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، وما تم إنجازه من خطط وبرامج ومشاريع تنموية سيكون لها - بإذن الله - أبلغ الأثر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف مناطق المملكة وتحقيق مستهدفات (رؤية 2030).

وأوضح الدوسري أن المجلس أشاد، بما حققته الجهات الحكومية من تقدم في مؤشر قياس التحول الرقمي لعام (2023م)، مبينا أن المجلس، عدّ حصول المملكة على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام (2023م)، استمراراً للقفزات النوعية التي حققتها في التنافسية والريادة العالمية على مختلف الأصعدة.