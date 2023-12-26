مجلس الوزراء السعودي يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن غزة والتوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رحب مجلس الوزراء السعودي، في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بقرار مجلس الأمن بشأن زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والتوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المجلس اطلع على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، لترسيخ مسارات التعاون والتنسيق في مختلف المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العمل الدولي متعدد الأطراف.
وقالت الوكالة إن المجلس تابع، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما التطورات في الأراضي الفلسطينية، مجدداً الترحيب بقرار مجلس الأمن بشأن زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، والمطالبة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته.
ونقلت الوكالة، عن وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، قوله إن مجلس الوزراء، أعرب عن الترحيب بالتوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، والتأكيد على استمرار وقوف المملكة مع هذا البلد، والحرص على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار، للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأضاف أن المجلس استعرض، النتائج التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري، وما تم إنجازه من خطط وبرامج ومشاريع تنموية سيكون لها - بإذن الله - أبلغ الأثر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف مناطق المملكة وتحقيق مستهدفات (رؤية 2030).
وأوضح الدوسري أن المجلس أشاد، بما حققته الجهات الحكومية من تقدم في مؤشر قياس التحول الرقمي لعام (2023م)، مبينا أن المجلس، عدّ حصول المملكة على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام (2023م)، استمراراً للقفزات النوعية التي حققتها في التنافسية والريادة العالمية على مختلف الأصعدة.
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