وزير التنمية الاجتماعية يستقبل رئيس الأساقفة في الهند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، رئيس الأساقفة أكسيوس مار اسبيوس بجمهورية الهند الصديقة، بحضور عدد من أعضاء كنيسة سنت ماري الارثوذكسية السورية، بمناسبة زيارته للمملكة.
وفي مستهل اللقاء، رحب وزير التنمية الاجتماعية برئيس الأساقفة أكسيوس، مؤكداً حرص مملكة البحرين على نشر ثقافة السلام وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب، فضلاً عن دعم جهود المنظمات الأهلية ودور العبادة لتحقيق أهدافها التنموية، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.
وتناول اللقاء عددا من المواضيع ذات الشأن التنموي من خلال دعم وزارة التنمية الاجتماعية لمشاريع ومبادرات منظمات المجتمع المدني والكنائس المسجلة تحت مظلتها.
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