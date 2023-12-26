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وزير التنمية الاجتماعية يستقبل رئيس الأساقفة في الهند

12/26/2023 7:11:44 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، رئيس الأساقفة أكسيوس مار اسبيوس بجمهورية الهند الصديقة، بحضور عدد من أعضاء كنيسة سنت ماري الارثوذكسية السورية، بمناسبة زيارته للمملكة.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير التنمية الاجتماعية برئيس الأساقفة أكسيوس، مؤكداً حرص مملكة البحرين على نشر ثقافة السلام وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب، فضلاً عن دعم جهود المنظمات الأهلية ودور العبادة لتحقيق أهدافها التنموية، وذلك وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.

وتناول اللقاء عددا من المواضيع ذات الشأن التنموي من خلال دعم وزارة التنمية الاجتماعية لمشاريع ومبادرات منظمات المجتمع المدني والكنائس المسجلة تحت مظلتها.

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