تخريج إحدى الدورات المتخصصة بقوة دفاع البحرين‎

تخريج إحدى الدورات المتخصصة بقوة دفاع البحرين
التاريخ
12/26/2023 7:11:43 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقيم بقوة دفاع البحرين تخريج إحدى الدورات المتخصصة بحضور اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات، وذلك صباح اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023م.
وبعد تلاوة آيات من الذكر الحكيم قُدم إيجاز عن الدورة، بعدها قام مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات بتسليم الشهادات على الخريجين والجوائز التقديرية على المتفوقين.
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