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كلية فاتيل للضيافة تقيم احتفالاً بالأعياد الوطنية

12/26/2023 7:11:43 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت كلية "فاتيل" للضيافة في البحرين، احتفالاً بمناسبة الأعياد الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.

وفي بداية الاحتفال، رفع الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المدير العام للكلية، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
وإلى شعب البحرين الوفي.

وقال إن الاحتفال بالأعياد الوطنية المجيدة فرصة للتأكيد على اللحمة الوطنية وغرس مفهوم الانتماء وترسيخ قيم الولاء والاعتزاز بالوطن، فهو واجب وشرف عظيم يتمتع به كل مواطن.

وأكد أن المشاركة في الاحتفالات بالأعياد الوطنية تعزز الحس الوطني وتعمق الانتماء إلى المملكة، حيث إنها مناسبة كذلك للاحتفال بالمنجزات الوطنية ودافع للكوادر الوطنية المتميزة ضمن فريق البحرين على المزيد من العطاء والإنجاز لرفعة ونهضة وتطور المملكة في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأعرب مدير عام كلية "فاتيل" للضيافة عن تطلعه إلى مرحلة جديدة من الانطلاق نحو آفاق أرحب ترسخ مكانة مملكة البحرين إقليمياً ودولياً، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ المملكة قيادة وحكومة وشعبًا، وأن يمن عليها بنعمة الأمن والسلام والاستقرار والازدهار، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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