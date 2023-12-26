كلية فاتيل للضيافة تقيم احتفالاً بالأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت كلية "فاتيل" للضيافة في البحرين، احتفالاً بمناسبة الأعياد الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
لمقاليد الحكم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.
وفي بداية الاحتفال، رفع الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة المدير العام للكلية، بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
وإلى شعب البحرين الوفي.
وقال إن الاحتفال بالأعياد الوطنية المجيدة فرصة للتأكيد على اللحمة الوطنية وغرس مفهوم الانتماء وترسيخ قيم الولاء والاعتزاز بالوطن، فهو واجب وشرف عظيم يتمتع به كل مواطن.
وأكد أن المشاركة في الاحتفالات بالأعياد الوطنية تعزز الحس الوطني وتعمق الانتماء إلى المملكة، حيث إنها مناسبة كذلك للاحتفال بالمنجزات الوطنية ودافع للكوادر الوطنية المتميزة ضمن فريق البحرين على المزيد من العطاء والإنجاز لرفعة ونهضة وتطور المملكة في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة.
وأعرب مدير عام كلية "فاتيل" للضيافة عن تطلعه إلى مرحلة جديدة من الانطلاق نحو آفاق أرحب ترسخ مكانة مملكة البحرين إقليمياً ودولياً، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ المملكة قيادة وحكومة وشعبًا، وأن يمن عليها بنعمة الأمن والسلام والاستقرار والازدهار، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
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