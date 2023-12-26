تطورات ميدانية على الحدود اللبنانية ومقتل جندي إسرائيلي

MENAFN - Al Wakeel News)أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها قبل أيام على الحدود مع لبنان.



فيما أفادت القناة 14 الإسرائيلية بإصابة شخص إثر سقوط صاروخ مضاد للدبابات في مستوطنة أدميت بالجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "رصدنا إطلاق قذائف عدة من الأراضي اللبنانية باتجاه مزارع شبعا وثكنة شوميرا"، وأضاف أن سلاح الجو التابع له استهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله استهداف موقع زبدين الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وذلك "بالأسلحة المناسبة".

