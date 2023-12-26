سرايا القدس: استهدفنا آليتين عسكريتين في الشيخ رضوان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذيفتي "آر بي جي" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
وقالت السرايا، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت حشودا عسكرية للجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.
وأضافت أن مقاتليها يخوضون منذ الصباح اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خان يونس جنوب قطاع غزة.
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