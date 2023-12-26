سرايا القدس: استهدفنا آليتين عسكريتين في الشيخ رضوان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سرايا القدس استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذيفتي "آر بي جي" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.



وقالت السرايا، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت حشودا عسكرية للجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.



وأضافت أن مقاتليها يخوضون منذ الصباح اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خان يونس جنوب قطاع غزة.

