عام 2023 الدموي يستعد للرحيل تاركاً بالذاكرة أكثر الذكريات إيلاماً وحزناً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يستعد عام 2023 بعد أيام لحزم حقائبه والرحيل للأبد تاركا خلفه الكثير من الذكريات الأكثر إيلاماً وحزناً، وصوراً لن تنسى في ذاكرة الأجيال، محملاً بالكثير من الأحداث المأساوية التي مرت على المنطقة كان آخرها عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة المحاصر والمستمر منذ ما يقارب الثلاثة شهور.



ومن الأحداث التي لن تُمحى من ذاكرة العالم هي استمرار الحرب اللاإنسانية على الفلسطينيين في غزة والتي بدأت مطلع أكتوبر الماضي، ارتقى على إثرها أكثر من 20 ألف شهيداً غالبيتهم من النساء والأطفال، ونحو 50 ألف مصاب إضافة إلى نزوح أكثر مليون مواطن فلسطيني من غزة وتدمير ما نسبته 70% من المبانٍ فيها.



وما زالت الحرب تعد أيامها وكل يوم يضاف رقم جديد لقائمة الشهداء والمصابين وسط دعم غربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل وصمت دولي على ما يجري هناك، ووسط مساعٍ وجهود حثيثة للأردن والمنظمات الأممية لوقف الحرب التي تركت خسائر هي الأعلى منذ بدء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بحسب تقديرات دولية.



وبالعودة الى ما حمله العام 2023 من مآسي، ففي بداية العام الحالي وتحديدا في شباط ضرب زلزالان عنيفان بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر تركيا وسوريا ما أدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص وإصابة ما يزيد على 24 ألفا ونزوح الآلاف عن أماكن سكنهم في ظل الدمار الهائل الذي خلفته الزلازل والهزات الارتدادية اللاحقة لها.



أحداث 2023 الدموية طالت السودان والتي تكتوي بنيرانها حتى الآن، حيث اندلعت اشتباكات دموية في نيسان الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والتي أحدثت دمارا هائلا وقتالا عنيفا في مختلف أنحاء البلاد ونجم عنها خسائر بشرية بأكثر من 12 ألف شخص.



وفي أيلول الماضي، كان الحزن والفقد يحزم رحاله نحو المغرب العربي حيث أدى زلزال عنيف بقوة 6.8 درجة الى وفاة أكثر من 3 آلاف شخص في المغرب، تبعه بذات الشهر إعصار ضرب ليبيا - دانيال - ما أدى لغرق مدينة درنة وخلف وراءه قتلى وتشريد سكان وتدمير آلاف المساكن هناك والتي وفق تقديرات الأمم المتحدة بلغت نحو 21 ألف قتيلاً ومفقوداً و40 ألف نازح.



ولم يكد ينتهي شهر أيلول الماضي حتى فُجع الشارع العراقي والعربي بحادثة حريق اندلع بقاعة زفاف بمقاطعة الحمدانية التابعة لمحافظة نينوى في العراق توفي فيها أكثر من 120 شخصاً وترك صدمة كبيرة ومشاهد مؤلمة وثقتها كاميرات التصوير خلال وبعد الحريق الذي خلف عشرات الإصابات أيضاً.



ومع قرب انتهاء عام 2023 تبدو المؤشرات واضحة بأنه سيحمل معه بعض الأحداث المأساوية حتى العام المقبل وهي استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



نسأل الله العلي القدير أن يحمل العام الجديد خيراً وفرحاً يوازي ما حمل 2023 من حزن وألم كبيرين أصاب البلاد العربية إنه هو العزيز القادر على كل شيء.