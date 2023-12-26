غالانت: منذ بداية الحرب تعرضنا للهجوم من 7 جبهات
التاريخ
12/26/2023 6:11:23 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تعرضت إسرائيل للهجوم من 7 جبهات.
وأضاف غالانت أن جيش الاحتلال عمل ضد 6 من الجبهات السبعة التي تحدث عنها.
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