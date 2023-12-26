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غالانت: منذ بداية الحرب تعرضنا للهجوم من 7 جبهات

12/26/2023 6:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تعرضت إسرائيل للهجوم من 7 جبهات.


وأضاف غالانت أن جيش الاحتلال عمل ضد 6 من الجبهات السبعة التي تحدث عنها.


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