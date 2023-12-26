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نصائح ذهبية للحفاظ على صحة البنكرياس

12/26/2023 6:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الرابطة المهنية لأطباء الأمراض الباطنة بألمانيا إنه يمكن الحفاظ على صحة البنكرياس من خلال اتباع نمط حياة صحي، إذ ينبغي الإقلاع عن التدخين ، لانه يرفع خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.
تغذية صحية
وأضافت الرابطة أنه ينبغي اتباع نظام غذائي صحي يقوم على الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة والأغذية الغنية بالألياف الغذائية مع الإقلال من الدهون والسكر.


وينبغي أيضاً المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية بمعدل لا يقل عن 30 دقيقة يومياً، حيث تساعد الرياضة على قيام البنكرياس بأداء وظيفته بشكل سليم من ناحية، وتعمل على خفض الوزن الزائد، الذي يؤثر بالسلب على وظيفة البنكرياس، من ناحية أخرى.
استشارة الطبيب
وبشكل عام، شددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب في حال ملاحظة الأعراض الدالة على أمراض البنكرياس مثل الالتهاب والقصور الوظيفي، وفي أسوأ الأحوال السرطان.


وتتمثل هذه الأعراض في الشعور بآلام بالجزء العلوي من البطن واضطرابات الهضم وتغير لون الجلد والعين إلى اللون الأصفر، بالإضافة إلى الشعور بالامتلاء والغثيان والقيء وفقدان الشهية، فضلاً عن البراز الدهني ذي الرائحة الكريهة.

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