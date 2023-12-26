سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزي حاكم إمارة أم القيوين في وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين.
وأعرب سموه في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه في وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا يرحمه الله، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين إلى أخيه سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وأخيه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.
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