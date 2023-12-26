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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزي حاكم إمارة أم القيوين في وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا

12/26/2023 6:05:43 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين.

وأعرب سموه في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لسموه في وفاة الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا يرحمه الله، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين إلى أخيه سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وأخيه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

MENAFN26122023000055011008ID1107657431

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