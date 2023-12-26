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محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو: التميز في تنظيم كأس سلطان بن زايد يجسد قدرات كوادرنا الوطنية

12/26/2023 6:00:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أكد محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، أن النجاحات التي حققتها بطولة كأس سلطان بن زايد آل نهيان للبولو، عكست قدرة الكوادر المواطنة وتمكنها من تنظيم أهم البطولات بفاعلية كبيرة فضلا عن التميز الفني لمستوى البطولة الذي ضاعف من أهميتها.

وكانت بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو، قد اختتمت يوم السبت الماضي، وشهدت فوز فريق“بن دري” باللقب بعد تغلبه على فريق لامار بولو 7-6، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي غنتوت.
واعتبر الحبتور أن ارتفاع المستوى الفني للمباريات يدعو إلى التفاؤل، ويؤكد أن بولو الإمارات يسير في الاتجاه الصحيح.

وقال: "لدينا ثقة بأن جميع أنديتنا ولاعبينا يملكون قدرات فنية وتنظيمية كبيرة، وهو ما يصب في مصلحة اللعبة، ويؤكد أننا قادرون على الارتقاء نحو العالمية".

وأكد أن الجهود المخلصة التي تبذلها الأندية لتطوير المستويات الفردية والجماعية للاعبين ومن ثم اللعبة، ستسهم في تعزيز قدراتنا خاصة ونحن نستعد لاستضافة بطولة العالم "الإمارات 2026".

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