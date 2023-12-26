مختصون: نساء يطلبن التجميل لـ«الموضة» وليس للحاجة

أكد عدد من الأطباء والمختصين في الأمراض الجلدية والتجميل، أن غالبية النساء اللواتي يترددن على عيادات التجميل لسن في حاجة ماسة لها، وأن الأمر خرج عن نطاق الحاجة إلى الرفاهية والرغبة في التغيير والحصول على مقاييس أفرزتها منصات التواصل الاجتماعي «السوشال ميديا».

وأوضحوا لـ«البيان» أن الإقبال على التجميل في زيادة ملحوظة بسبب ما تشاهده النساء على منصات التواصل الاجتماعي، و«الفلاتر» وبرامج تعديل الصور، لافتين إلى ظهور طلبات غريبة لدى بعض النسوة عند طلب خدمات التجميل و«التعديل».

وقال الدكتور زهير الفردان، استشاري جراحة التجميل والترميم، رئيس جمعية الإمارات لجراحة التجميل والترميم، إن أحدث الدراسات العالمية المتخصصة تظهر زيادة في الإنفاق على الخدمات التجميلية بنسبة تفوق %20 سنوياً، الأمر الذي يجعلها تتصدر قائمة الخدمات الطبية الأكثر طلباً بين التخصصات الأخرى محلياً عالمياً، مشيراً إلى وجود مفارقة في نوعية النساء اللواتي يترددن على أطباء التجميل في الدولة، إذ إن غالبيتهن لسن بحاجة حقيقية إلى التجميل، وأن الأمر خرج من نطاق الحاجة إلى تجميل نتيجة حروق أو حوادث أو تعديل عيب أو تشوه، إلى نطاق الرفاهية والتغيير والرغبة في الحصول على مقاييس «السوشيال ميديا».

هوس

بدوره، قال الدكتور أحمد لمعي، استشاري جراحة السمنة والتجميل، إن الهوس بالإجراءات التجميلية المختلفة تخطى كافة المعايير، وباتت غالبية النساء يرغبن في الحصول على ملامح معينة رغم عدم تناسقها مع وجوههن، وأن الإصرار على الحصول عليها قد يحولهن من جميلات إلى قبيحات، «لتبدأ دوامة تحسين الأمر مرة أخرى، والذي غالباً ما يصحبه عدم رضا»، مؤكداً أن بعض النساء الجميلات يصيبهن الاكتئاب في حال عدم الحصول على النتائج المرجوة وفقاً لتوقعاتهن العالية التي لا تتناسب مع الإجراء الطبي.



ونوه إلى أن غالبية النساء اللواتي يترددن على عيادات التجميل يتمتعن بجمال طبيعي إلا أن الرغبة في الحصول على ملامح شخصية مشهورة أو الشعور بالملل يدفعهن إلى حمل صور ومقاطع يرغبن في استنساخها بغض النظر عن الاعتبارات الطبية، وأن الطبيب يقدم النصيحة بشفافية، ولكن الإصرار على إجراء ما تريده يتسيد الموقف، حيث تتحمل السيدة تبعات الأمر وفقاً لإقرار موقع، لافتاً إلى أن فتيات جميلات أصبحن مشوهات بسبب إجراءات تجميلية غير مناسبة.

ولفت جراح التجميل الدكتور إبراهيم أحمد، إلى أن تغيير مفاهيم الجمال مؤخراً جعل التجميل هوساً ومطلباً من الجميع من مختلف الأعمار ومن الجنسين، محذراً من تداعيات الإصرار على على إجراء التجميل في حالة النساء اللاتي يتمتعن بمستوى عال من الجمال. وقال: «صرنا نشهد اليوم تقاليع في عالم التجميل، وباتت الكثير من النساء نسخاً متشابهة من شفاه كبيرة وأنف صغير وعيون قطة وغمازات، وغيرها من الإجراءات التجميلية التي تشهد صرعات كل يوم».

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