«دايهاتسو» تعلق عمليات مصانعها في اليابان عقب فضيحة احتيالية

أعلنت شركة «دايهاتسو موتور» اليابانية لصناعة السيارات، الثلاثاء، تعليق عملياتها في مصنع لتجميع السيارات في إيكيدا بمحافظة أوساكا اليابانية، مما أدى إلى توقف جميع مصانع السيارات التابعة لها في اليابان عن العمل وسط فضيحة بشأن عمليات احتيالية في اختبارات السيارات.

ومن المتوقع أن يستمر تعليق مصانع الشركة الأربعة في اليابان حتى نهاية يناير المقبل على الأقل، لكن من غير الواضح متى سيتم استئنافها، بحسب وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.



وأعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية تصنيع 66 ألف سيارة محلياً في يناير.

وتعهدت شركة دايهاتسو بالتعاون في التحقيق الذي تجريه وزارة النقل للتحقق مما إذا كانت سياراتها تلبي معايير السلامة والبيئة الحكومية.

وجاء وقف الإنتاج بعد أن أصدرت الوزارة تعليمات لشركة دايهاتسو الأسبوع الماضي بتعليق جميع الشحنات حتى يتم التأكد من استيفاء سياراتها للمعايير. وتقع مصانع التجميع الثلاثة الأخرى في محافظات شيجا وكيوتو وأويتا.

وقال عامل في العشرينات من عمره جاء للعمل في مصنع أوساكا، «إن توقف الإنتاج أمر مفهوم لأن هناك مشكلة كبيرة. سيكون هناك بعض التعويضات من الشركة، لذلك أنا لست قلقاً كثيراً».