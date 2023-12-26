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أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. وتقترب من مستوى قياسي

12/26/2023 6:00:13 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء خلال تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في مارس.

اقترب سعر الذهب من مستوى قياسي مرتفع، متجهاً نحو تسجيل أول زيادة سنوية له في ثلاث سنوات، حيث عززت البيانات التي تظهر تراجع ضغوط الأسعار الأميركية التوقعات بخفض أسعار الفائدة عدة مرات في 2024.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2063.78 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولاراً في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 2074.90 دولاراً للأوقية. ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً.

ويتوقع المتعاملون الآن فرصة بنسبة 89 بالمئة لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي في مارس، وفقاً لأداة سي.إم.إي فيد ووتش.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 3.8838 بالمئة.

وشن الجيش الأمريكي ضربات جوية انتقامية دقيقة في العراق بعد هجوم بطائرة مسيرة ملغومة أمس الاثنين شنه مسلحون متحالفون مع إيران وأسفر عن إصابة ثلاثة جنود أمريكيين.

ويُنظر إلى الذهب على أنه أحد الأصول الآمنة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 24.37 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 972.85 دولاراً والبلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1209.74 دولارات.

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