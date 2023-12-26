النفط يستقر دون 80 دولاراً والأنظار على الشرق الأوسط

لم تشهد أسعار النفط تغيراً يذكر الثلاثاء مع تركيز المستثمرين على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ قريباً في خفض أسعار الفائدة، مما يسهم في ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي ويعزز الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 79.13 دولاراً للبرميل خلال التداولات، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.59 دولاراً للبرميل مرتفعاً بمقدار ثلاثة سنتات.

وحجم التعاملات ضعيف نظراً لأن بعض الأسواق لا تزال مغلقة بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

وحقق كلا الخامين مكاسب بنحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن أدت هجمات الحوثيين في اليمن على السفن إلى تعطيل الشحن والتجارة العالمية، مما زاد من التوترات في الشرق الأوسط مع استمرار الصراع بين إسرائيل وغزة.

وقالت شركة ميرسك الدنمركية، الأحد، إنها تستعد لاستئناف عمليات الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مشيرة إلى بدء عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان سلامة التجارة في المنطقة.

وكانت شركات الشحن قد أوقفت مرور السفن عبر البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس التي تمر بها حوالي 12% من التجارة العالمية، وفرضت رسوماً إضافية على تغيير مسار السفن.

وبشكل منفصل، نفت إيران ادعاء أمريكي بأن طائرة مسيرة انطلقت من أراضيها ضربت ناقلة مواد كيميائية في المحيط الهندي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في مطلع الأسبوع إن السفينة «كيم بلوتو» التي ترفع علم ليبيريا والمملوكة لليابان وتديرها هولندا، تعرضت للقصف على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) قبالة سواحل الهند.

وتلقت أسعار النفط دعماً أيضاً بتوقعات بأن المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية الصادرة يوم الجمعة، من خلال بعض المقاييس الرئيسية، أن التضخم الآن عند أو أقل من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.