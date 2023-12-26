نيكاي الياباني يرتفع.. ومكاسب قطاع الشحن تمحو خسائر التجزئة

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني الثلاثاء ومحت مكاسب أسهم شركات الشحن والرقائق خسائر قطاع التجزئة.

وتحركت السوق بشكل عام ضمن نطاق ضيق للغاية وسط ندرة المؤشرات التي من شأنها تحريك اتجاهات التداول ومع غياب العديد من المستثمرين بسب عطلات نهاية العام.

وأغلق نيكاي مرتفعاً 0.16 بالمئة عند 33305.85 نقاط، فيما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على صعود 0.06 بالمئة.

وبلغ حجم التداولات نحو 680 مليون سهم الثلاثاء بعد انخفاض لأدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 590 مليون سهم الاثنين. وشهد قطاع شركات الشحن جلسة متقلبة إلا أنه كان في ختام التعاملات الأفضل أداءً بين القطاعات الفرعية ببورصة طوكيو وعددها 33 بعدما ارتفع 1.2 بالمئة. وزاد سهم نيبون يوشن 1.63 بالمئة وسهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 1.53 بالمئة.

وارتفعت أسهم الرقائق في فترة ما بعد الظهيرة، وكان سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست أكبر الرابحين بالنقاط على المؤشر نيكاي بارتفاع 1.1 بالمئة و1.62 بالمئة على الترتيب.

وتراجع سهم تاكاشيمايا للبيع بالتجزئة 3.16 بالمئة رغم إعلان الشركة عن أرباح قوية بعد إغلاق السوق الاثنين. وصعد سهمها 2.36 بالمئة في اليوم السابق قبل إعلان النتائج.

وهبط سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو للملابس 0.39 بالمئة، وكان الخاسر الأكبر بالنقاط على المؤشر نيكاي.