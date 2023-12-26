ابتكار كبسولة تعزز شعورك بالشبع 40 %

عندما يتناول المرء وجبة دسمة، ترسل المعدة إشارات إلى المخ من أجل إعطاء الشعور بالشبع، وبالتالي يدرك الشخص أنه قد آن له التوقف عن الأكل. وكذلك تبعث المعدة الممتلئة بالسوائل نفس الإشارات إلى المخ، ولذلك ينصح الأطباء الراغبين في إنقاص أوزانهم بشرب كوب من الماء قبل تناول الوجبة الغذائية.

ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة تقنية جديدة للاستفادة من هذه الخاصية ألا وهي كبسولة تصدر ذبذبات، وتعطي الشخص شعورا بالشبع والامتلاء عند ابتلاعها. وتقوم هذه الكبسولة بتفعيل نفس الإشارات التي تصل إلى المخ، وبالتالي تعطي الانسان شعورا وهميا بالامتلاء.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Science Advances، قام الفريق البحثي من معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا بإعطاء حيوانات تجارب هذه الكبسولة الجديدة قبل عشرين دقيقة من الأكل، ووجدوا أن الكبسولة تتسبب في إفراز الهرمونات التي تعطي الشعور بالشبع، وتقلل حجم الوجبة الغذائية التي يتناولها الحيوان بنسبة 40%.

وصرح الباحث شريا سرينفاسان المتخصص في مجال الهندسة الحيوية في معهد ماساشوسيتس أن هذه الكبسولة قد تكون مفيدة "بالنسبة لمن يريد أن يفقد الوزن أو يتحكم في شهيته"، مضيفا في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في التكنولوجيا أنها "تقنية مثيرة للاهتمام لأنها تطرح خيارا لإنقاص الوزن مع الحد الأدنى من الأعراض الجانبية مقارنة بوسائل العلاج الدوائية الأخرى".

ويرى الباحثون أنه مازال يتعين إجراء مزيد من الأبحاث للتحقق من صلاحية هذه الكبسولة للاستخدام الأدمي، ولكن إذا ثبت أنها آمنة بالنسبة للبشر، فمن الممكن أن تقدم هذه التقنية حلا يتيح الحد الأدنى من التدخل الخارجي لعلاج السمنة.

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