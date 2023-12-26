بغداد تندد بهجوم أمريكي على مواقع عسكرية عراقية

(MENAFN
- Al-Bayan)
نددت الحكومة العراقية بهجوم أمريكي على مواقع عسكرية عراقية اليوم الثلاثاء أدى إلى مقتل جندي وإصابة 18.
وقالت في بيان "ما جرى فجر اليوم الثلاثاء من استهداف مواقع عسكرية عراقية من قبل الجانب الأمريكي تحت عنوان الرد، وأدى إلى استشهاد منتسب وإصابة 18 آخرين بضمنهم مدنيون، وهو فعل عدائي واضح، وغير بناء، ولا يصب في مسار المصالح المشتركة طويلة الأمد، في بسط الأمن والاستقرار".
وأضافت أن "هذه الخطوة تسيء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وستعمل على تعقيد سبل الوصول إلى تفاهمات عبر الحوار المشترك لإنهاء وجود التحالف الدولي، وهي، قبل كل شيء، تمثل مساسا مرفوضا بالسيادة العراقية".
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