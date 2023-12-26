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بغداد تندد بهجوم أمريكي على مواقع عسكرية عراقية

12/26/2023 5:28:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نددت الحكومة العراقية بهجوم أمريكي على مواقع عسكرية عراقية اليوم الثلاثاء أدى إلى مقتل جندي وإصابة 18.

وقالت في بيان "ما جرى فجر اليوم الثلاثاء من استهداف مواقع عسكرية عراقية من قبل الجانب الأمريكي تحت عنوان الرد، وأدى إلى استشهاد منتسب وإصابة 18 آخرين بضمنهم مدنيون، وهو فعل عدائي واضح، وغير بناء، ولا يصب في مسار المصالح المشتركة طويلة الأمد، في بسط الأمن والاستقرار".

وأضافت أن "هذه الخطوة تسيء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وستعمل على تعقيد سبل الوصول إلى تفاهمات عبر الحوار المشترك لإنهاء وجود التحالف الدولي، وهي، قبل كل شيء، تمثل مساسا مرفوضا بالسيادة العراقية".

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