«كهرباء ومياه دبي» تبحث تعزيز التعاون مع تايلاند في مجال الطاقة والمياه

بحث معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، وسعادة نيبا نيروننوت، القنصل العام لمملكة تايلاند في دبي والإمارات الشمالية، سبل تعزيز التعاون بين الهيئة والمؤسسات والهيئات المعنية بقطاع الطاقة والمياه في تايلاند، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ورحب معالي الطاير، في بداية اللقاء، بالقنصل العام لمملكة تايلاند في دبي والإمارات الشمالية، مشيداً بجهود القنصلية التايلاندية في تعزيز علاقات التعاون وتبادل أفضل التجارب والخبرات العالمية في قطاعات مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه والاستدامة، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع.

وناقش الجانبان آفاق التعاون الاستراتيجي ومساهمة المؤسسات والشركات التايلاندية في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه والاستدامة، وهي قطاعات محورية في كل من دولة الإمارات ومملكة تايلاند.

واستعرض معالي الطاير، أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تنفذها الهيئة وتدعم رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تأسيس نموذج مستدام، لتوفير الطاقة داعم للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى جهود دبي لتحقيق الحياد الكربوني في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. ومن أبرز مشاريع الهيئة في مجال الطاقة النظيفة مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

من جهتها، أكدت سعادة نيبا نيروننوت، أهمية تعزيز التجارة والاستثمار وتبادل الخبرات والتقنيات بين مملكة تايلاند ودولة الإمارات العربية المتحدة، لافتة إلى الإمكانات الكبيرة للتعاون والشراكة واستكشاف فرص الاستثمار بين الشركات التايلاندية وهيئة كهرباء ومياه دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز