مركز دبي للشركات العائلية يصدر 3 أدلة إرشادية خاصة

أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، ثلاثة أدلة إرشادية تتناول المجالات الرئيسية التي تؤثر على استمرارية الشركات العائلية؛ وتستهدف دعم استدامة وتنافسية هذه الشركات.

وتناولت الأدلة الإرشادية الجديدة موضوعات، "تخطيط التعاقب القيادي للشركات العائلية"، و" مكتب الشركة العائلية"، و"تبني التماسك من خلال التواصل العائلي"، حيث تشكل هذه الأدلة مراجع مهمة لعمل الشركات العائلية.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تعد الشركات العائلية مساهماً حيوياً في اقتصاد دبي. وتندرج الأدلة الإرشادية الثلاثة التي أصدرها مركز دبي للشركات العائلية، في إطار جهودنا المستمرة لتوفير مراجع عملية مفيدة حول المحاور الرئيسية التي تهم الشركات العائلية، حيث نلتزم بتقديم جميع وسائل الدعم الممكنة لرفع مستوى وعي هذه الشركات بشأن التحديات المشتركة التي تواجهها وكيفية التغلب عليها".

ويوفر دليل "تبني التماسك من خلال التواصل العائلي"، إرشادات عدة حول موضوعات متنوعة بما فيها قيمة الاجتماعات العائلية، والبنود الدائمة لجداول الأعمال، وإجراءات أمانة السر.

ويتناول دليل "تخطيط التعاقب القيادي للشركات العائلية"، أفضل الاستراتيجيات المتبعة لضمان الانتقال السلس للقيادة.

أما دليل "مكتب الشركة العائلية"، فيتناول دور وهياكل مكاتب الشركات العائلية، إضافة إلى آليات ونماذج أعمالها، وكيفية تأسيس نموذج تشغيلي مبني على الحوكمة الرشيدة لمكاتب الشركات العائلية.

وتمثل الشركات العائلية نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتساهم بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة دبي، عدا عن توظيفها عدداً كبيراً من القوى العاملة في الدولة.

وتتراوح أعمار أغلب الشركات العائلية في دبي بين 55 و70 عاماً، وتم تأسيسها خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي. ومن المتوقع أن تشهد أكثرية هذه الشركات عملية انتقال سلسة للأجيال خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

وتم إطلاق مركز دبي للشركات العائلية، تحت مظلة غرف دبي في مايو الماضي، ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز