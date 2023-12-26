«فيتش» تمنح شركة دبي للتأمين تصنيف A ونظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت شركة "دبي للتأمين" حصولها على تصنيف "A" في القوة الماليّة للتأمين مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.

وقال عبد اللطيف أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين، إن الحصول على هذا التصنيف من إحدى وكالات التصنيف الأكثر شهرة وموثوقيّة في العالم، يُوضح المكانة القويّة للشركة، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي تحصل فيها "دبي للتأمين" على هذا التصنيف، ما يعزّز ويؤكد استراتيجية أعمالها الناجحة بما يتماشى مع رؤية دبي 2030، وتعزيز مكانتها في قطاع التأمين.

ووفقاً لوكالة "فيتش"، تتمتع شركة دبي للتأمين بسجل قوي من أرباح الإكتتاب بقيمة 1.5 مليار درهم في عام 2022، وتعتبر رابع أكبر شركة تأمين مدرجة في دولة الإمارات من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة، وتقدّم مجموعة متنوعة من حلول التأمين الشخصيّة والتجاريّة مع العقود الحكوميّة الرئيسيّة، بما في ذلك برنامج حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ILOE) الذي تمّ إطلاقه مؤخراً.

وفيما يتعلق برسملة شركة دبي للتأمين، اعتبرتها "فيتش" "قوية للغاية"، مع نسبة رأس مال تنظيمي قوية بنفس القدر تبلغ 180% في نهاية عام 2022.

وعلاوة على ذلك، ذكرت وكالة "فيتش" أن شركة دبي للتأمين تتمتع بـ "ربحية قوية للغاية"، حيث بلغت أرباح الاكتتاب 78 مليون درهم في عام 2022 ونسبة مجمّعة تبلغ 81%.

ولعبت المحفظة الاستثمارية لشركة دبي للتأمين أيضاً دوراً في التصنيف الإيجابي للشركة والتي حقّقت عائداً قوياً على حقوق المساهمين (RoE) بمتوسط خمس سنوات بلغ 12.3%، خاصة مع النجاح الحالي والمتوقع لمخططات برنامج حماية العمال ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

وذكرت "فيتش" أن شركة دبي للتأمين تتمتع بقوة نسبية لاستثمارات الأسهم بنسبة 47% من محفظتها الاستثمارية في نهاية عام 2022؛ بينما تشكّل الودائع النقديّة والمصرفيّة 41% من المحفظة، ما يجعل المحفظة الإجمالية عالية السيولة، على الرغم من أن لدى الشركة تعرّض بنسبة 9% للاستثمارات العقاريّة.

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