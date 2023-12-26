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«طرق دبي» تحوز جائزة الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي عن تقنيات الذكاء الاصطناعي في تفتيش المواقف

12/26/2023 5:28:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أوضحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن حصولها على جائزة "الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي 2023" عن فئة المدينة الذكية – فئة الحكومات، وذلك عن مشروع نظام التفتيش الذكي للمواقف، وتكرم هذه الجائزة الهيئات والمؤسسات الحكومية التي قدمت إنجازات رائدة واستثنائية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والاستدامة.

نتائج استخدام الذكاء الاصطناعي

تم اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تفتيش مواقف السيارات من خلال نظام يستخدم العديد من أجهزة الاستشعار المتقدمة وكاميرات حديثة وبرامج متخصصة للرقابة على المركبات الموجودة في مناطق المواقف، كما تم تصميم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة ودقة عمليات التفتيش وأتمتتها.

وتتضمن التقنيات المستخدمة خاصية تحليل البيانات الضخمة لأرقام لوحات المركبات من خلال استخدام كاميرات رقمية ذكية تعمل بكفاءة ودقة عالية، ومن أهم نتائج استخدام الذكاء الاصطناعي مضاعفة نسبة أعداد المركبات التي تم التفتيش عليها إلى نسبة 300%.

الخصائص

من أهم خصائصها الدقة وتوفير الوقت بالإضافة للوحة المعلومات المدعومة بذكاء الأعمال الذي يعمل على جمع المعلومات ومعالجتها بشكل آني وفوري لاتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أنظمة تتبع وتحديد المواقع والقدرة على العمل في مختلف الظروف الجوية.

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