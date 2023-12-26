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«الخارجية» تحذر من رسائل احتيالية تصل باسم بعثاتها الدبلوماسية

12/26/2023 5:28:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذرت وزارة الخارجية الإماراتية من الرسائل الاحتيالية التي تصل باسم بعثاتها الدبلوماسية الموجودة في الخارج. ودعت عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "إكس" مواطني الدولة والطلبة للتحقق من صحة المعلومات قبل الاستجابة لأي مراسلات مشبوهة.

وقالت الوزارة: "تهيب وزارة الخارجية مواطني الدولة والطلبة بضرورة الحذر من المراسلات الاحتيالية وعدم الاستجابة لطلبات التحويلات المالية التي تتم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني باسم بعثات الدولة في الخارج أو موظفيها مثال: طلب تحويلات مالية لأغراض القبول في الجامعات أو الدفع المقدم للدراسة وذلك للحصول على منحة دراسية".

وأضافت: "كما تؤكد الوزارة على ضرورة التواصل معها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 في حال الاشتباه بأي مراسلة احتيالية أو عملية تصيد إلكتروني.".

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