«الخارجية» تحذر من رسائل احتيالية تصل باسم بعثاتها الدبلوماسية

(MENAFN
- Al-Bayan)
حذرت وزارة الخارجية الإماراتية من الرسائل الاحتيالية التي تصل باسم بعثاتها الدبلوماسية الموجودة في الخارج. ودعت عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "إكس" مواطني الدولة والطلبة للتحقق من صحة المعلومات قبل الاستجابة لأي مراسلات مشبوهة.
وقالت الوزارة: "تهيب وزارة الخارجية مواطني الدولة والطلبة بضرورة الحذر من المراسلات الاحتيالية وعدم الاستجابة لطلبات التحويلات المالية التي تتم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني باسم بعثات الدولة في الخارج أو موظفيها مثال: طلب تحويلات مالية لأغراض القبول في الجامعات أو الدفع المقدم للدراسة وذلك للحصول على منحة دراسية".
وأضافت: "كما تؤكد الوزارة على ضرورة التواصل معها عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 في حال الاشتباه بأي مراسلة احتيالية أو عملية تصيد إلكتروني.".
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