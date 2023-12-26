جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس الجمهورية التركية

جلالة الملك المعظم يتلقى برقية شكر جوابية من رئيس الجمهورية التركية
التاريخ
12/26/2023 5:22:39 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم ، برقية شكر جوابية من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته له بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية التركية.
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