6 فوائد لتناول السبانخ خلال الشتاء

MENAFN - Khaberni) خبرني - تصنف السبانخ من الخضروات الورقية الخضراء المليئة بالعناصر الغذائية، بداية من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن ووصولًا إلى الألياف، والتي تمنح جميعها العديد من الفوائد الصحية، خاصة خلال أشهر الشتاء.

وتناول السبانخ خلال الشتاء يعود بالفائدة على الجسم، ويتلخص ذلك في 5 فوائد أساسية بحسب ما نشره موقع Health Shots، وفق الآتي:

1- حماية القلب

تحتوي السبانخ على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهي رائعة للأشخاص الذين يرغبون في التحكم في مستويات ضغط الدم. كما أنه يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

2- وقاية من السرطان

كما تتميز السبانخ باحتوائها على نسب عالية من مكونين هما MGDG وSQDG، اللذين ثبت أنهما يبطئان نمو الأورام السرطانية، بل يقللان من حجم الورم.

3- تعزيز صحة العين

ولأنها غنية باللوتين والزياكسانثين، يمكن أن يساعد تناول السبانخ في حماية العينين من الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس. ثبت علميًا أن تناول السبانخ يحمي العيون من أمراض مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي.

4- تقليل الإجهاد التأكسدي

تحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والأضرار الناجمة عنه. ومن المعروف أن الإجهاد التأكسدي يمكن بمرور الوقت أن يؤدي إلى تسريع الشيخوخة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان والسكري.

5- مفيدة لصحة العظام

كذلك يمكن أن يساعد تناول السبانخ التي تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين K والكالسيوم، في دعم صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام.

6- إنقاص الوزن

ويسهم تناول السبانخ في إنقاص الوزن تدريجيًا لأنها تحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف، والتي تمنح شعور بالشبع وبالتالي تؤدي إلى تقليل تناول السعرات الحرارية.