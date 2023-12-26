تحب فاكهة الدوم؟ اعرف اكثر عن اضرار فاكهه الدوم قبل تناوله

MENAFN - Khaberni) خبرني - فاكهة الدوم، المعروفة أيضًا باسم الدوم الأحمر، هي نوع من أنواع الفواكه الاستوائية التي تنتمي إلى فصيلة النخيل، تنمو في بعض مناطق جنوب شرق آسيا وجنوب الصين، وتُعرف أيضًا بأسماء أخرى مثل فاكهة التمر الهندي، نخلة فاكهة الدوم، ونخلة بومباكس، وتزرع تجاريًا في المناطق الاستوائية كمصدر للغذاء، وتعد فوائد فاكهة الدوم لا تعد ولا تحصى لما تحتوي عليه من فيتامينات وألياف ومعادن، بالرغم من وجود الكثير من اضرار الدوم ايضًا.

من أبرز ما يميز فاكهة الدوم هو أنها تنمو على شجرة نخيلية ارتفاعها حوالي 15-25 مترًا، أوراقها ريشية كبيرة ذات لون أخضر فاتح، ثمارها بيضية الشكل تشبه التمر، لون الثمار أحمر فاقع عند النضج، تحتوي على لب ليفي، كما أن طعمها حلو ولذيذ للغاية، وتعتبر مصدرًا جيدًا للألياف والفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم.

تتمتع فاكهة الدوم بالعديد من الاستخدامات، حيث يؤكل لب الثمرة طازجًا بسبب نكهته الحلوة، كما يستخدم اللب المجفف في الحلويات والعصائر، وهي غنية بالفيتامينات الهامة مثل فيتامين ج، والألياف والمعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم، وخصائص مضادة للأكسدة مما يمنح الجسم فوائد صحية عديدة، ويستخدم اللب لصنع حبال وأوراق خشنة وأقمشة وأيضًا كمادة خام لصناعة الورق.

عادة ما تستخدم فاكهة الدوم في صنع عصير منعش ولذيذ، تحضير حلوى مثل المثلجات والحلوى المجففة، ويدخل عصير فاكهة الدوم في صناعة المشروبات والحلويات بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم في بعض الأطباق التقليدية كعنصر أساسي.

فوائد فاكهة الدوم تعرف على فوائد الدوم المتعددة رغم وجود أضرار لتناولها: تقوية المناعة تُعتبر فاكهة الدوم مصدراً ممتازاً للعديد من العناصر الفعالة في تقوية جهاز المناعة، إذ تحتوي على فيتامين ج الذي يدعم وظائف الخلايا المناعية ويساعد الجسم على محاربة العدوى، مضادات الأكسدة مثل فيتامين أ وفيتامين هـ والتي تقي من الجذور الحرة وتحمي الخلايا، الحديد والزنك اللازمين لإنتاج الخلايا المناعية وتكاثرها، والأحماض الفينولية التي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات.

علاج الإمساك فاكهة الدوم مفيدة جداً لعلاج مشكلة الإمساك، بسبب احتوائها على نسبة عالية جداً من الألياف، التي تعمل على تنشيط حركة الأمعاء والمعدة، مما يسهل عملية الهضم وينظم الإخراج، عن طريق تحفيز عضلات الأمعاء على الانقباض ودفع البراز نحو الخارج، وبالتالي القضاء على مشكلة الامساك والانتفاخات.

خفض الكوليسترول تحتوي فاكهة الدوم على حمض الأوليك الذي يخفض مستويات الكوليسترول الضار ويرفع الكوليسترول المفيد، ويعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، والألياف التي تقلل امتصاص الكولسترول في الأمعاء، وتساعد على تحفيز إنتاج الأحماض التي تساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول الزائد، وبالتالي الوقاية من أمراض القلب والشرايين.

محاربة السكري تحتوي فاكهة الدوم على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على التحكم بشكل أفضل في مستويات السكر بعد تناول الوجبات، وهي غنية بمضادات الأكسدة القوية التي تحمي خلايا البنكرياس وتحسن إفراز الأنسولين، وتحتوي على نسبة منخفضة جدًا من السكريات بالمقارنة بالعديد من الفواكه الأخرى، كما أن مركبات البوليفينول بها قد تقلل من مقاومة الأنسولين، وتقي من مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

التخلص من الأرق تتمتع فاكهة الدوم بفوائد مثالية لعلاج الأرق، حيث تحتوي على نسبة جيدة من المغنيسيوم الذي يساعد على الاسترخاء والنوم المريح، فيتامين ب6 الذي يعمل كمنشط لإنتاج الميلاتونين الذي ينظم أنماط النوم، أحماض الأمينو خاصة التربتوفان التي تساعد على تجديد الخلايا وإصلاحها أثناء النوم، بالإضافة إلى ذلك تعزز هرمون السيروتونين في الدماغ وهو الناقل العصبي المهم للتحكم بالمزاج والنوم.

تساهم أيضاً في التخلص من التوتر والقلق الذي يسبب اضطرابات النوم ولها تأثير مهدئ ومنشط في آن واحد مما يؤدي للاسترخاء وتحسين جودة النوم.

أضرار الدوم يمكن أن تسبب فاكهة الدوم بعض الأضرار عند تناولها بكميات كبيرة أو بشكل متكرر، ومن أبرزها: قد تسبب حساسية لبعض الأشخاص تظهر على شكل طفح جلدي أو حكة. يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة منها إلى انخفاض مفاجئ في نسبة السكر في الدم. من الممكن أن تتسبب في حدوث آلام البطن والإسهال بسبب احتوائها على نسبة عالية من الألياف الخشنة، مما قد يهيج الأمعاء. قد تتداخل فاكهة الدوم مع بعض الأدوية مثل الخافضة لنسبة السكر في الدم. يمكن أن تؤدي إلى صعوبة الهضم، لأن اللب الليفي قد يكون صعب الهضم خاصة على الأطفال وكبار السن. لذا ينصح بعدم الإكثار من تناول فاكهة الدوم واستشارة الطبيب أولاً إذا كان لديك حساسية من الأطعمة أو حالة مرضية مزمنة.

هل اكل الدوم مضر؟ تناول فاكهة الدوم باعتدال وبكميات مناسبة آمن وغير مضر، لكن قد يكون تناولها مضراً في بعض الحالات مثل: من يعانون من حساسية تجاه الفاكهة أو مكوناتها. مرضى السكري حيث يمكن أن تؤثر سلباً على مستوى السكر في الدم. من يتناولون أدوية تتداخل مع الفاكهة مثل المدرات أو خافضات السكر. الأطفال الرضع وكبار السن نظراً لصعوبة هضمها. من يعانون من أمراض الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي أو التهاب الأمعاء.

هل الدوم مضر للكلى؟ قد تكون فاكهة الدوم مضرة للكلى إذا تم تناولها بكميات كبيرة أو بشكل متكرر، وذلك بسبب احتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم لدى بعض الأشخاص، مما يشكل خطورة على وظائف الكلى.

وتحتوي أيضاً على نسبة عالية من الألياف والسكريات التي يصعب هضمها وتحللها، ما قد يزيد مشاكل الكلى ويرهق وظائفها، كما أن تناولها من قبل مرضى الكلى قد يزيد من تراكم السوائل ويؤدي إلى احتقان الكلى وتدهور وظائفها، لذلك من الأفضل لمرضى الكلى تجنب تناول فاكهة الدوم أو تناولها باعتدال وبعد استشارة الطبيب.

هل يشرب الدوم ساخن ام بارد؟ بشكل عام، يوصى بتناول عصير الدوم باردًا للاستمتاع بطعمها وفوائده، إذ يكون العصير البارد مناسب لطقس الصيف الحار، وتؤثر الحرارة العالية سلباً على بعض العناصر الغذائية المفيدة في الدوم مثل فيتامين ج، وقد يسبب شربه ساخناً تهيج في الحلق أو حروق خفيفة.

كما يتميز عصير الدوم البارد بأنه أكثر ملاءمة لحالات الإسهال أو التهابات المعدة، وتعطي البرودة نكهة أفضل ومذاقاً ألذ للعصير مقارنة بالسخونة، لكن في حالات نزلات البرد أو التهابات الحلق، ينصح بتناول العصير الدافئ أو الساخن لتخفيف الأعراض.

ما هي فوائد الدوم المطحون؟ الدوم المطحون غني بالألياف، التي تساعد على تحسين عملية الهضم وعلاج الإمساك. يحتوي على مواد فعالة تساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. الدوم المطحون غني بالمعادن الضرورية لصحة الجسم، إذ يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد والزنك. يتميز باحتوائه على مضادات الأكسدة القوية، التي لها دور هام في محاربة الشوارد الحرة وتقليل الالتهابات في الجسم. يساعد على تقوية العظام وتعزيز كتلتها، وبالتالي الوقاية من هشاشة العظام خاصة مع التقدم في العمر. يساهم في تخفيف السعال بشكل فعال والقضاء على أعراض نزلات البرد والأنفلونزا. يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وتنشيط الدورة الدموية في الجسم بشكل عام. يقوي مناعة الجسم ضد العدوى والفيروسات والأمراض المختلفة. يمنح الشعور بالنشاط والحيوية، ويزد من مستويات الطاقة في الجسم. يمكن تناول الدوم المطحون بإضافته للعصائر أو الحلويات أو الأطعمة الأخرى.

فوائد الدوم للرجال يساهم في تحسين الخصوبة عند الرجال، حيث تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحسن من نشاط وحركة الحيوانات المنوية. يعمل على زيادة الرغبة الجنسية، لأنها غنية بفيتامين هـ والذي يؤدي إلى زيادة مستويات هرمون التستوستيرون الذكوري. يلعب دوراً كبيراً في تقوية العضلات، إذ يوفر الطاقة والبروتين اللازم لنمو العضلات بعد ممارسة التمارين الرياضية. الدوم فعال في تخفيف أعراض ضعف الانتصاب، عن طريق تحسين تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية. يساهم في تقليل نسبة الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين. الدوم له دور هام في تحسين صحة البروستاتا، كونها مضاد قوي للأكسدة يحمي من أورام البروستاتا ويقيها من الالتهابات.

