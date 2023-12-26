Tuesday, 26 December 2023 03:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يشرع بهدم منازل في فروش بيت دجن شرق نابلس

12/26/2023 5:16:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN-شرعت جرافات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بهدم عدد من المنازل في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ترافقها جرافة عسكرية، وهدمت ثلاثة منازل منها ما هو مقام قبل العام 1967، اضافة الى تدمير بركة زراعية، وما زالت العملية مستمرة.

يتبع..

MENAFN26122023000205011050ID1107657314

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث