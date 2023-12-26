الاحتلال يشرع بهدم منازل في فروش بيت دجن شرق نابلس

وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ترافقها جرافة عسكرية، وهدمت ثلاثة منازل منها ما هو مقام قبل العام 1967، اضافة الى تدمير بركة زراعية، وما زالت العملية مستمرة.

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