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“مالية النواب” تناقش موازنة عدد من الوزارات الثلاثاء

12/26/2023 5:16:49 AM
(MENAFN- Amman Net) تناقش اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء قانون الموازنة العامة لسنة 2024، حيث تناقش اللجنة موازنة وزارة الشباب، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والدوائر التابعة لها، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ووزارة المياه والري والدوائر التابعة لها.

في المقابل تطلع لجنة البيئة والمناخ على دور وزارة الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.

من جهة أخرى تعقد لجنة الشباب والرياضة والثقافة لقاء مع الأمناء العامين للأحزاب الأردنية لبحث موضوع تعزيز وتمكين مشاركة الشباب في الحياة السياسية.

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