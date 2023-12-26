“مالية النواب” تناقش موازنة عدد من الوزارات الثلاثاء

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- Amman Net) تناقش اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء قانون الموازنة العامة لسنة 2024، حيث تناقش اللجنة موازنة وزارة الشباب، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والدوائر التابعة لها، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ووزارة المياه والري والدوائر التابعة لها.
في المقابل تطلع لجنة البيئة والمناخ على دور وزارة الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.
من جهة أخرى تعقد لجنة الشباب والرياضة والثقافة لقاء مع الأمناء العامين للأحزاب الأردنية لبحث موضوع تعزيز وتمكين مشاركة الشباب في الحياة السياسية.
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