أفلام العيد: رحلة سينمائية لا تُنسى في أوقات الميلاد

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- Amman Net) يُعتبر موسم الأعياد وخاصةً عيد الميلاد فترة استثنائية تجمع العائلة والأحباء، ولا شك أن مشاهدة الأفلام تشكل جزءًا كبيرًا من هذه الاحتفالات. في هذا السياق، نستعرض قائمة من الأفلام التي يجب على الجميع مشاهدتها خلال موسم الأعياد لإضفاء لمسة من الدفء والبهجة على هذه اللحظات الخاصة. عطلة العائلة الوحيدة (Home Alone):
يعد هذا الفيلم من الكلاسيكيات الخالدة التي تعكس روح المرح والتسامح في عطلة الميلاد. يحكي الفيلم قصة الصبي الصغير كيفن الذي تركه والديه عن طريق الخطأ في المنزل أثناء عطلة الميلاد، ويتعين عليه التصدي للمجرمين الضالين. فهو يمزج بين الكوميديا والإثارة بشكل مثالي. عيد الميلاد الأبيض (White Christmas):
يعتبر هذا الفيلم الموسيقي الكلاسيكي من أبرز الأفلام التي تعزف ألحان الميلاد. يقوم بطولته النجوم بين كروسبي ودانكان، ويحكي قصة اثنين من جنود الجيش الذين يدعمون قائدًا عسكريًا قديمًا في محاولة لإنقاذ نادٍ للتزلج في عيد الميلاد. سوق عيد الميلاد (The Holiday):
فيلم رومانسي يروي قصة تبادل منازل بين امرأتين، إحداهما من لندن والأخرى من لوس أنجلوس، خلال فترة عيد الميلاد. يتمحور الفيلم حول الحب والتغيير والتجديد في الحياة. على الطريق (The Polar Express):
فيلم رسوم متحركة يقدم رحلة سحرية إلى القطب الشمالي. يحكي الفيلم قصة صبي يسافر في قطار خيالي إلى القطب الشمالي لزيارة سانتا كلوز. إنه فيلم مثالي للعائلات والأطفال خلال موسم الأعياد. عشية الكريسماس (Christmas Eve):
يقدم هذا الفيلم تشكيلة من الشخصيات والقصص المتشابكة التي تجمعها ليلة عيد الميلاد. يسلط الضوء على فهم أهمية التواصل والتعاون في هذا الوقت الخاص. أميرة الجليد (Frozen):
على الرغم من أنه قد مر الوقت على إصداره، إلا أن فيلم Frozen لا يزال يحتل مكانة خاصة خلال فصل الشتاء وعيد الميلاد. يمزج بين السحر والمغامرة والأغاني الرائعة.
في الختام، تكمن جمالية هذه الأفلام في قدرتها على نقل روح الميلاد والفرح إلى قلوب المشاهدين. بغض النظر عن الاختيار، تظل هذه الأفلام خيارًا مثاليًا لقضاء أوقات ممتعة ودافئة مع العائلة والأحباء خلال موسم الأعياد.
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