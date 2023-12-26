Tuesday, 26 December 2023 03:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أفلام العيد: رحلة سينمائية لا تُنسى في أوقات الميلاد

12/26/2023 5:16:49 AM
(MENAFN- Amman Net) يُعتبر موسم الأعياد وخاصةً عيد الميلاد فترة استثنائية تجمع العائلة والأحباء، ولا شك أن مشاهدة الأفلام تشكل جزءًا كبيرًا من هذه الاحتفالات. في هذا السياق، نستعرض قائمة من الأفلام التي يجب على الجميع مشاهدتها خلال موسم الأعياد لإضفاء لمسة من الدفء والبهجة على هذه اللحظات الخاصة.

  • عطلة العائلة الوحيدة (Home Alone): يعد هذا الفيلم من الكلاسيكيات الخالدة التي تعكس روح المرح والتسامح في عطلة الميلاد. يحكي الفيلم قصة الصبي الصغير كيفن الذي تركه والديه عن طريق الخطأ في المنزل أثناء عطلة الميلاد، ويتعين عليه التصدي للمجرمين الضالين. فهو يمزج بين الكوميديا والإثارة بشكل مثالي.
  • عيد الميلاد الأبيض (White Christmas): يعتبر هذا الفيلم الموسيقي الكلاسيكي من أبرز الأفلام التي تعزف ألحان الميلاد. يقوم بطولته النجوم بين كروسبي ودانكان، ويحكي قصة اثنين من جنود الجيش الذين يدعمون قائدًا عسكريًا قديمًا في محاولة لإنقاذ نادٍ للتزلج في عيد الميلاد.
  • سوق عيد الميلاد (The Holiday): فيلم رومانسي يروي قصة تبادل منازل بين امرأتين، إحداهما من لندن والأخرى من لوس أنجلوس، خلال فترة عيد الميلاد. يتمحور الفيلم حول الحب والتغيير والتجديد في الحياة.
  • على الطريق (The Polar Express): فيلم رسوم متحركة يقدم رحلة سحرية إلى القطب الشمالي. يحكي الفيلم قصة صبي يسافر في قطار خيالي إلى القطب الشمالي لزيارة سانتا كلوز. إنه فيلم مثالي للعائلات والأطفال خلال موسم الأعياد.
  • عشية الكريسماس (Christmas Eve): يقدم هذا الفيلم تشكيلة من الشخصيات والقصص المتشابكة التي تجمعها ليلة عيد الميلاد. يسلط الضوء على فهم أهمية التواصل والتعاون في هذا الوقت الخاص.
  • أميرة الجليد (Frozen): على الرغم من أنه قد مر الوقت على إصداره، إلا أن فيلم Frozen لا يزال يحتل مكانة خاصة خلال فصل الشتاء وعيد الميلاد. يمزج بين السحر والمغامرة والأغاني الرائعة.

    في الختام، تكمن جمالية هذه الأفلام في قدرتها على نقل روح الميلاد والفرح إلى قلوب المشاهدين. بغض النظر عن الاختيار، تظل هذه الأفلام خيارًا مثاليًا لقضاء أوقات ممتعة ودافئة مع العائلة والأحباء خلال موسم الأعياد.

    MENAFN26122023000209011053ID1107657311


    •

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Tags

    Label

    Comments

    No comment

    Category

    Date

    النشرة الإخبارية



    آخر الأخبار

    البحث