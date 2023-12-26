الخميس أول امتحانات الدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة

الخميس أول امتحانات الدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة
التاريخ
12/26/2023 5:16:48 AM
(MENAFN
- Amman Net) تبدأ يوم الخميس الموافق 28 كانون أول لعام 2023 امتحانات الدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة، حيث سيتقدم الطلبة لامتحان التربية الإسلامية بعد غد الخميس ، وعدد الطلبة المسجلين للتقدم للامتحان في يومه الأول 24415 موزعين كالآتي:
العلمي 9819
الأدبي 11352
الشرعي 28
الصناعي 980
الاقتصاد المنزلي 1208
الزراعي 808
الفندقي 220
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