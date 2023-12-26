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الخميس أول امتحانات الدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة

12/26/2023 5:16:48 AM
(MENAFN- Amman Net) تبدأ يوم الخميس الموافق 28 كانون أول لعام 2023 امتحانات الدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة، حيث سيتقدم الطلبة لامتحان التربية الإسلامية بعد غد الخميس ، وعدد الطلبة المسجلين للتقدم للامتحان في يومه الأول 24415 موزعين كالآتي:
العلمي 9819
الأدبي 11352
الشرعي 28
الصناعي 980
الاقتصاد المنزلي 1208
الزراعي 808
الفندقي 220

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