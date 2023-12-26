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التربية: 24 ألف طالب سيتقدم لامتحان التربية الإسلامية التكميلي الخميس

12/26/2023 5:16:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تبدأ امتحانات الدورة التكميلية لطلبة الثانوية العامة يوم الخميس الموافق 28 / 12 / 2023، ويبلغ عدد المسجلين لتقديم امتحان التربية الإسلامية في أول يوم 24415 طالب وطالبة وفق وزارة التربية والتعليم.


وأضافت التربية أن عدد المتقدمين من الفرع الأدبي 11352، أما العلمي 9819، وفرع الشرعي 28 طالب والصناعي 980 ، الاقتصاد المنزلي 1208 ،الزراعي 808، الفندقي 220 .


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