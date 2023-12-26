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العثور على 5 جثث في شقة قرب باريس

12/26/2023 5:16:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عثر على 5 جثث داخل شقة في باريس بحسب ما أعلنته السلطات الفرنسية أمس الإثنين، مشيرة إلى أن القضاء فتح تحقيقا في جريمة قتل.
وقال المدعي العام الفرنسي للبلدة جان باتيست بلادييه، لـ"فرانس برس"، إن التحقيق في هذه القضية تسلمته الشرطة القضائية في فرساي، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء للحديث عن الواقعة.

وبحسب موقع "أكتو 17" الإخباري الذي كان أول من نشر نبأ هذه الواقعة، فإن الضحايا هم "امرأة وأطفالها الأربعة".
وأضاف الموقع أن "الأب البالغ من العمر 33 عاما متوار عن الأنظار، وقوات الأمن الفرنسية تبحث عنه".

لبنان 24

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