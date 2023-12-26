رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: خسرنا الحرب ضد حماس

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: خسرنا الحرب ضد حماس
التاريخ
12/26/2023 5:16:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق دان حالوتس أن تل أبيب خسرت الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد مرور 81 يوما على بدايتها دون تحقيق الأهداف المعلنة لها.
ونقلت القناة 7 الإسرائيلية عن حالوتس قوله "لقد خسرنا الحرب ضد حماس وانتصارنا سيكون بإزاحة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".
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