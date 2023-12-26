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رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: خسرنا الحرب ضد حماس

12/26/2023 5:16:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق دان حالوتس أن تل أبيب خسرت الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد مرور 81 يوما على بدايتها دون تحقيق الأهداف المعلنة لها.


ونقلت القناة 7 الإسرائيلية عن حالوتس قوله "لقد خسرنا الحرب ضد حماس وانتصارنا سيكون بإزاحة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

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