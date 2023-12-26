عملية الانزال الجوي استغرقت نحو ساعتين وانزلت المساعدات بدقة للمحاصرين

MENAFN - Al Wakeel News)وصف الفريق الاعلامي التابع لاذاعة الأمن العام تفاصيل مشاركته في عملية الانزال الجوي التي نُفذت بالتعاون مع القوات المسلحة - سلاح الجو - مساء الأحد الماضي في قطاع غزة

الرائد أحمد الفاعوري اوضح في حديث لاذاعة الأمن العام اليوم الثلاثاء ان الرحلة استغرقت نحو 40 دقيقة للوصول الى سماء غزة و استمرت لنحو ساعتين .واشار الفاعوري أن الطائرة العسكرية قامت بعمليات دوران فور وصولها لسماء غزة لتحديد الموقع المناسب لكل صندوق من المساعدات بدقة.ووصف الفاعوري المعنوية العالية التي يتمتع بها افراد القوات المسلحة -سلاح الجو - خلال كل خطوة من تجهيز المساعدات حتى إنزالها بدقة.من جهته، أوضح المصور في إذاعة الأمن العام، محمد أبو زيد، أن عدسته عجزت عن التقاط جمال اللحظات منذ انطلاق الطائرة بكل دقة للوصول إلى سماء غزة، مشيرًا إلى المعنوية العالية التي تمتع بها أفراد القوات المسلحة.وختم الفريق الإعلامي بإذاعة الأمن العام بالتأكيد على أن هذه العملية تعتبر واحدة من أعظم الواجبات التي قاموا بها في عملهم، مؤكدين أن "الصورة تغني عن الآف الكلمات".وكانت قد نفّذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بتوجيهات ملكية مساء الأحد إنزالاً جوياً إغاثياً لمساعدة المحاصرين داخل كنيسة القديس برفيريوس الواقعة بحي الزيتون شمالي قطاع غزة، وذلك عشية عيد الميلاد المجيد.وبين مصدر عسكري مسؤول أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت بإنزال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، لإغاثة المحاصرين بداخل الكنيسة التي تعدّ إحدى أقدم الكنائس على مستوى العالم.