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الصفدي في القاهرة لتكثيف جهود وقف الحرب المستعرة على غزة

12/26/2023 5:16:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، زيارة عمل إلى القاهرة، يلتقي خلالها وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري.


وتأتي الزيارة في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة لتكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب المستعرة على غزة.


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