الصفدي في القاهرة لتكثيف جهود وقف الحرب المستعرة على غزة
التاريخ
12/26/2023 5:16:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، زيارة عمل إلى القاهرة، يلتقي خلالها وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري.
وتأتي الزيارة في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة لتكثيف الجهود المستهدفة وقف الحرب المستعرة على غزة.
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