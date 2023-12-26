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الصفدي يتسلم تقرير ديوان المحاسبة 2022

12/26/2023 5:16:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام ومكافحة كل أشكال الفساد المالي والإداري، مشيراً إلى دعم المجلس المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ولدوره الرقابي.
جاء ذلك لدى تسلمه تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، خلال استقباله اليوم الثلاثاء في مكتبه بدار المجلس، رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين، حيث أكد الصفدي أن المجلس سيولي تقرير ديوان المحاسبة الأهمية القصوى، مثلما أكد حرص أعضاء المجلس كافة على مناقشة جميع الاستيضاحات والمخالفات الواردة في التقرير، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأضاف الصفدي أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في محاربة الفساد وسيادة القانون، تستوجب من السلطات كافة التعاون ، مؤكداً أن ترسيخ قواعد العدل والمساواة هي السبيل نحو سيادة القانون.
من جهته أعرب الحمادين عن تقديره للجهود التي يقوم بها مجلس النواب للحفاظ على المال العام ودعمه الموصول لديوان المحاسبة وجميع العاملين فيه، مؤكداً حرص الديوان على التعاون المستمر مع المجلس ولجانه المختلفة.




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