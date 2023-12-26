Tuesday, 26 December 2023 03:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البنك العربي يوزع بطانيات على الأسر العفيفة ضمن مبادرة لمسة دفا بالتعاون مع تكية أم علي

12/26/2023 5:16:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في إطار جهود البنك العربي على صعيد المسؤولية الاجتماعية، قام البنك وبالتعاون مع تكية أم علي مؤخراً بتوزيع 1,278 بطانية على 610 أسرة منتفعة من تكية أم علي في عدد من محافظات الشمال والوسط والجنوب وذلك ضمن مبادرة "لمسة دفا".
وتأتي هذه المبادرة والتي يدعمها البنك العربي للعام الحادي عشر على التوالي مع حلول فصل الشتاء وتهدف إلى توزيع البطانيات على الأسر العفيفة والمستفيدة من تكية أم علي للمساهمة في توفير شتاء دافئ لهم وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم.
وشكر مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر البنك العربي قائلاً "أشكر البنك العربي لدعمه المستمر والمستدام لبرامج تكية أم علي على مدى السنوات السابقة. وما يعكس هذا الدعم الثابت إلا إيمان البنك العربي برؤية تكية أم علي في الوصول إلى أردن خالٍ من الجوع ودعم الأسر المحتاجة بشتى الطرق".
وتعليقاً على هذه الحملة أشاد بلقر بجهود البنك العربي في توفير شتاء دافئ للأسر المحتاجة خلال أوقات البرد القاسية، مؤكدًا أن هذه المبادرة الدائمة تلقى تقديرًا كبيرًا وتعتبر مصدر سعادة وراحة لقلوب الأسر المستفيدة من خدمات تكية أم علي."
وتعمل تكية أم علي على توفير الدعم الغذائي الشهري والمستدام للأسر التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في جميع محافظات المملكة. حيث تعتمد تكية أم علي في الوقت الحالي 20,000 أسرة محتاجة في مختلف محافظات المملكة، وتقدم الطرود الغذائية لهذه الأسر شهرياً وعلى مدار العام، ويحتوي كل طرد غذائي على مواد غذائية تلبي احتياجات الأسرة لمدة شهر كامل.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" يواصل منذ إطلاقه دعم المبادرات المجتمعية الهادفة والتي تطوع من خلالها المئات من موظفي البنك كما يتيح البرنامج لعملاء البنك تقديم تبرعاتهم لعدد من المؤسسات غير الربحية من خلال الصرافات الآلية والخدمات المصرفية الرقمية بالإضافة إلى بطاقة معاً الائتمانية البلاتينية.




MENAFN26122023000208011052ID1107657297

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث