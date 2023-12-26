وفاة جندي إسرائيلي وإصابة 10 بمرض فطري في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وفاة جندي إسرائيلي وإصابة 10 آخرين بمرض فطري داخل قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة في أطرافه في ساحة المعركة، ومن ثم ظهرت على جسمه فطريات مقاومة للعلاج، دون توضيح تاريخ إصابته أو نوع تلك الفطريات.
وقالت الصحيفة إن 10 جرحى من الجنود أصيبوا بفطريات مماثلة، وأشارت إلى أن تلك الإصابات قد تكون ناجمة عن تلوث التربة بمياه الصرف الصحي.
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