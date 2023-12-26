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وفاة جندي إسرائيلي وإصابة 10 بمرض فطري في غزة

12/26/2023 5:16:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن وفاة جندي إسرائيلي وإصابة 10 آخرين بمرض فطري داخل قطاع غزة.


وذكرت الصحيفة أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة في أطرافه في ساحة المعركة، ومن ثم ظهرت على جسمه فطريات مقاومة للعلاج، دون توضيح تاريخ إصابته أو نوع تلك الفطريات.


وقالت الصحيفة إن 10 جرحى من الجنود أصيبوا بفطريات مماثلة، وأشارت إلى أن تلك الإصابات قد تكون ناجمة عن تلوث التربة بمياه الصرف الصحي.

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