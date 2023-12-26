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القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يستعد لتغيير خطته في غزة

12/26/2023 5:16:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يستعد لتغيير خطته في غزة لإدراكه أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن تهزم إلا بحرب استنزاف طويلة.


ورغم مرور 81 يوما على بدء الحرب على غزة لم تفلح إسرائيل في تحقيق أيا من الأهداف المعلنة لها وفي مقدمتها استعادة المحتجزين الإسرائيليين في القطاع والقضاء على حركة حماس.


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