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جامعة اليرموك تبدأ بتوفير الإنترنت المجاني لطلبتها

12/26/2023 5:16:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في إطار حرص جامعة اليرموك على توفير بنية تكنولوجية مميزة لخدمة الطلبة والعملية التعليمية، أنجزت الجامعة من خلال مركز الحاسب والمعلومات، اتفاقها مع إحدى شركات الاتصالات، بحيث تتولى الجامعة إدارة الشبكة اللاسلكية على امتداد الحرم الجامعي من حيث توفير الخدمة وإدارتها.


وقال مدير مركز الحاسب والمعلومات الدكتور محمد الزامل، إنه وفي ضوء ذلك، تقرر إتاحة خدمة الاتصال اللاسلكي للإنترنت لجميع طلبة الجامعة، وبشكل مجاني من خلال عنوان الشبكة (YU-WiFi)، دون الحاجة إلى إدخال كلمة سر.


وأضاف سيتم إتاحة الشبكة“تجريبيا” اعتبارا من اليوم الثلاثاء، لدراسة مناطق تغطية الشبكة وسرعة نقل البيانات المناسبة، مبينا أن كوادر المركز ستقوم بإجراء التحديثات اللازمة ليتم إتاحة الشبكة بكامل طاقتها مع بداية الفصل الدراسي الثاني القادم.


وأشار إلى أن شبكة الانترنت اللاسلكي توفر تغطية خارجية وداخلية لمعظم مباني الجامعة من خلال نقاط الاتصال التي تسمح بمشاركة خط الخدمة لأعداد كبيرة من المستخدمين.


وأكد الزامل أن هذا التوجه الجديد فيما يخص إتاحة شبكة الإنترنت اللاسلكي وبشكل مجاني لطلبة الجامعة، يأتي في سياق خطة الجامعة الاستراتيجية في تحقيق الريادة والتميز فـي مجالات التعليـم والبحـث العلمـي والجودة الأكاديمية، من خلال تقديم وتوفير خدمات الكترونية وتطبيقات وحلول برمجية متميزة وفقاً للمعايير المعتمدة عالمياً في مجال تقنيات المعلومات.


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