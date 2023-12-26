إنجازات متميزة لمركز دراسات خلال عام 2023

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) واصل مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" تحقيق إنجازاته المتميزة خلال عام 2023م، نحو تعزيز مسيرته المهنية الناجحة، والتي أهلته أن يتبوأ مرتبةً متقدمةً بين نظرائه على المستويين الاقليمي والعالمي، وقد شهد المركز عامًا حافلًا بمبادراتٍ مختلفة، بما في ذلك تنظيمه لمنتداه السنوي السادس، وتوسيع شراكاته الإقليمية والعالمية، وإصدار عددٍ من الكتب، وإطلاق مكتبة مركز "دراسات" الإلكترونية، وتنظيمه لمجموعةٍ من الجلسات الحوارية والفعاليات المختلفة التي تناولت موضوعاتٍ رئيسةٍ ذات صلةٍ بمملكة البحرين ومحيطها الإقليمي والعالمي، لتحقيق أرقى معايير الجودة والتميز في مجال البحث العلمي، وتوظيف مخرجات أعماله خدمةً للغايات الوطنية والاستراتيجية لمملكة البحرين.

وتمكن مركز "دراسات" من تحقيق عدة منجزاتٍ من أبرزها تخصيص منتدى "دراسات" بنُسخته السادسة لموضوع "دور المرأة في صنع السياسات.. ومراكز الفكر والبحوث"، الذي عُقد بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة، بمشاركة نخبةٍ من ممثلي مراكز البحوث والدراسات، وعددٍ من الخبراء والإعلاميين، والمختصّين في دعم صانعي السياسات محليًا ودوليًا.



وأطلق المركز تقرير "حالة المدن العربية 2022م"، الذي تم إعداده بالتعاون مع المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "موئل"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت عنوان "التمويل المستدام للبنية التحتية والحضرية"، تتويجًا لشراكاتٍ ممتدةٍ بين المنظمات المعنية بتلك القضايا في الأمم المتحدة و"دراسات"، وهو الأمر الذي يؤكد مجددًا ثقة المنظمات الدولية في المركز كشريكٍ فكريٍ إقليميٍ لإنجاز تقاريرٍ ذات مستوىً رفيعٍ بدأها المركز بتقرير التنمية البشرية في مملكة البحرين عام 2018م.

وساهم المركز بإعداد مجموعةٍ من الإصدارات العلمية الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة في مملكة البحرين من بينها التقرير الوطني الطوعي الثاني حول أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي عكس حرص المركز على توظيف خبراته لتقديم الدعم والتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية في سبيل الارتقاء وتحقيق الأهداف الإنمائية التي تنسجم والخطط الاستراتيجية الوطنية، وبما يرفد مسيرة التطوير والتقدم في مملكة البحرين.



فيما أقام مركز "دراسات" على هامش الاجتماع الخامس للمجموعة الاستشارية لمبادرة إسطنبول للتعاون مع حلف الناتو ندوةً بعنوان "حوار بين مراكز الفكر في الخليج العربي وشركائهم مع الناتو"، استعرضت الشراكة الاستراتيجية بين حلف شمال الأطلسي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهدفت إلى تيسير الحوار بين مؤسسات الفكر والرأي في الخليج العربي وشركائهم من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ومناقشة سبل التعاون المستقبلي بين حلف شمال الأطلسي ودول مجلس التعاون لمواجه التحديات المشتركة.

وعلاوةً على ما تقدم، فقد نظم المركز ندوةً بعنوان "التوعية بالاضطرابات الجينية: التأقلم وطرق الوقاية"، بالتعاون مع مستشفى الإرسالية الأمريكية، هدفت إلى تبادل المعرفة والخبرات حول الاضطرابات الجينية وطرق الوقاية منها، ومن بين الفعاليات الهامة التي نظمها المركز مع معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، ورشة عملٍ مشتركةٍ بعنوان "آفاق الأمن الإقليمي في منطقة الخليج"، هدفت إلى معالجة المخاطر المرتبطة بانتشار أسلحة محددة وأسلحة الدمار الشامل، فضلًا عن حماية المنطقة والملاحة فيها.

وعلى مدار العام، نظم مركز "دراسات" سلسلة محاضراته بعنوان "حوارات فكرية"، التي تهدف إلى توفير منصةٍ للنخب الفكرية محليًا وإقليميًا وعالميًا لعرض ومناقشة مختلف الموضوعات الهامة، بما في ذلك التكنولوجيا العسكرية، والتحول الرقمي، وتسوية المنازعات التجارية، والصحة العقلية، والسياسة الخارجية الأوروبية، والتاريخ، والتخطيط الاستراتيجي، كما تناولت سلسلة المحاضرات العلاقات الدولية والتجارية.



وأظهرت سلسلة "حوارات فكرية" التزام المركز بتنويع الموضوعات البحثية التي يتم تسليط الضوء عليها، وتعزيز تبادل المعرفة بين المتخصصين والأفراد المهتمين في مختلف المجالات العلمية، وكانت هذه المحاضرات بمثابة منصةٍ للحوار الفكري ساهمت في تحقيق مهمته المتمثلة في تعزيز البحث العلمي والحوار وتبادل الخبرات.



وقد استقطبت المحاضرات على مدار العام مجموعةً واسعةً من المشاركين، بما في ذلك المسؤولين والباحثين وشركاء مركز "دراسات" وأفراد من عامة الناس والمهتمين بالموضوعات المعنية، وهدف المركز من خلال تنظيم هذه السلسلة من المحاضرات لتسهيل الحوار ونشر المعرفة ومعالجة القضايا المهمة التي تؤثر على المجتمع، وحضر فعاليات المركز طوال العام ما يزيد عن 2,500 من المهتمين.



وشارك منتسبوا مركز "دراسات" في مجموعةٍ من المؤتمرات والندوات المحلية والعالمية بلغت 20 مشاركة محلية و42 دولية، فيما أنهى المركز بنجاحٍ المرحلة الأولية لإنشاء مختبر الذكاء الاصطناعي للطاقة المتجددة، ويُعد هذا الإنجاز الهام جزءًا من برنامج دراسات الطاقة والبيئة التابع لإدارة الدراسات والبحوث، ويهدف المختبر إلى الجمع بين التطور التكنولوجي والإشراف البيئي المؤثر، مما يُسهم وبشكلٍ كبيرٍ في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في البحرين، وتشمل هذه الأهداف تحقيق 5% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2025م وزيادتها إلى 20% بحلول عام 2035م، ويتماشى المشروع أيضًا مع الخطط الوطنية، مثل الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060م، ويدعم النهوض بالحلول المبتكرة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا وتكنولوجيا القطاعات البيئية.



بالإضافة إلى ما تقدم، فقد قام المركز في عام 2023م بتدشين كتاب "الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين (1932 – 1942م): أخبار وتغطيات صحفية"، للباحث صقر بن عبدالله المعاودة، وإعادة طباعة كتاب "التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية"، لمؤلفه محمد بن خليفة النبهاني، علاوةً على إعداده لمجموعةٍ من الدراسات في تخصصاتٍ متنوعةٍ بلغ عددها أكثر من 21 دراسة، و46 تقريرًا، وإصدار عددين من دورية "دراسات" النصف سنوية.



كما نجح المركز في إطلاق مكتبة "دراسات" الرقمية، التي توفر إصدارات المركز من الكتب والدوريات والأبحاث عبر موقعه الرسمي، وتهدف إلى إتاحة مصادر المعرفة لمختلف فئات الباحثين والمهتمين في شتى المجالات، بأحدث التطورات الرقمية، بما يُسهم في إنجاز دراساتٍ متخصصةٍ عن مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي، فيما بلغ معدل نمو المراجع العلمية في المكتبة بنحو 6.3%.

واستمر المركز في توظيف مختلف أدوات البحث العلمي المتاحة، انطلاقًا من مسؤولية مجتمعية وشراكةٍ نوعيةٍ في مسيرة العمل الوطني من خلال تنفيذ طيفٍ واسعٍ من الاستطلاعات التي غطت شتى المجالات مثل قضايا الصحة، والبيئة، والتجارة، وغيرها من الموضوعات، شملت استطلاع ما يزيد عن 2.350 مبحوثًا؛ فيما تم التوقيع على مذكرتي تعاون، الأولى مع المركز الوطني للأمن السيبراني، والثانية مع شؤون الجمارك بوزارة الداخلية.

وشهد مركز "دراسات" عامًا مميزًا من المشاركة النشطة والتفاعلات الهادفة مع مختلف المنظمات والخبراء والدبلوماسيين، وساهم منتسبوه في العروض البحثية وورش العمل محليًا ودوليًا، فقد تميز العام بإنجازاتٍ ملحوظةٍ وارتباطاتٍ مثمرةٍ لمركز "دراسات" بمشاركةٍ واسعةٍ ومتنوعةٍ وبشكلٍ فعالٍ في التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.



وقد حرص المركز على كثافة حضوره عبر وسائل الإعلام المختلفة من خلال التركيز على جودة المواد والتغطيات المنشورة حول أنشطة المركز، وما قدمته من إضافةٍ حقيقيةٍ للمتلقين على مختلف المستويات والأصعدة حيث بلغ معدل الانتشار الإعلامي للمركز نحو 524 تغطيةً إعلاميةً بين تقارير تلفزيونية، ومقالات، وأخبار متنوعة، وهو ما يُشجع المركز على تعزيز تواجده الإعلامي وبناء سياسة تواصلٍ شاملةٍ تُركز على توظيف مزيدٍ من الأدوات المتاحة، وتستطيع أن تستثمر في صفحاتٍ جاذبةٍ وذات طبيعةٍ تفاعليةٍ على مواقع التواصل الاجتماعي لتضع أعمال المركز في مستوىً جديدٍ من الوصول إلى المتلقين وتعظيم القيمة المضافة من أعماله.



إن التزام مركز "دراسات" بالتميز البحثي وتبادل المعرفة وتعزيز العلاقات الدولية عزز من مكانته كمؤسسةٍ بارزةٍ في مجالات الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والطاقة وغيرها من التخصصات البحثية، وإن إنجازات عام 2023م تُشجع على تفاني مركز "دراسات" في العام المقبل 2024م في تطوير المعرفة والابتكار.

